أسعار الغاز ترتفع بقوة وبوتن يحمل أوروبا المسؤولية

ارتفعت أسعار الغز الطبيعي في أوروبا بنسبة كبيرة جدا، ووجهت الدول الغربية الاتهام لموسكو حيال هذا الأمر، وردا على ذلك أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تحميل المسؤولية في ذلك إلى أوروبا.

تفصيلا، شهدت أسعار الغاز ارتفاع بصورة كبيرة وصلت إلى نسبة 25 في المئة مع تسارع الطلب عليه، وضعف الإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

كذلك ساهم العرض المحدود للغاز وتراجعت مستويات المخزونات منه في العالم في زيادة أسعار الغاز، وفقا لفرانس برس.

وحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الأربعاء، أوروبا المسؤولية عن أزمة الطاقة الحالية.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي بعدما تسبب ارتفاع أسعار الغاز بتوجيه اتهامات إلى بلاده بأنها تحد من الإمدادات للضغط على الغرب، بحسب فرانس برس.

وقال بوتن، خلال لقاء مع قادة قطاع الطاقة الروسي، إن الأوروبيين "ارتكبوا أخطاء"، مضيفا أن أحد العوامل التي أثرت على الأسعار هو إنهاء "عقود طويلة الأجل" لصالح السوق الفورية.

وتابع بوتن قائلا "تبين، وهذا واضح تماما الآن، أن هذه السياسة خطأ"، وفقا لفرانس برس.

وجاءت تصريحات بوتن إثر انتقادات وجهت إلى روسيا مفادها أنها تحد من إمدادات الغاز بصورة متعمدة في محاولة لتسريع إطلاق خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا.

كذلك نفى ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، تلك الاتهامات الأربعاء، مشيرا إلى أن بلاده ليس لها أي دور فيما يجري في سوق الغاز الأوروبي.

وأضاف بيسكوف أن بلاده "أوفت بجميع التزاماتها بموجب العقود القائمة، وتواصل الوفاء وستستمر في الوفاء بها بمسؤولية"، وفقا للوكالة الفرنسية.