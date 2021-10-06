وزير خارجية الجزائر: تصريحات الرئيس الفرنسى إفلاس تاريخى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقله التلفزيون الحكومى الجزائرى، اليوم، قال لعمامرة، خلال زيارته إلى مالى: "بعض التصريحات المفلسة تاريخيًا تدفع فرنسا الرسمية مع عدد من دولنا نحو أزمات مؤسفة، والتى من المفترض أن تكون مرسومة بالاحترام المتبادل غير المشروط، واحترام سيادتنا واستقلالية قراراتنا وقبول الشراكات على قواعد مساواة حازمة".

وأضاف: "شركاؤنا بالخارج بحاجة لمنح الاستقلال لتاريخهم، والتحرر من بعض السلوكيات والرؤى التى جاءت بها الحضارة الغربية المزعومة التى كانت الغطاء الايديولوجى للتغطية على الجرائم التى مارستها ضد الانسانية فى مالى والجزائر، وعديد الدول الإفريقية".

وأردف لعمامرة: "فى علاقاتنا مع الجانب الفرنسى نؤمن بالأخذ والعطاء من الطرفين، ولا توجد هدايا فى اتجاه واحد، فما هو موجود عبارة عن مصالح استراتيجية لا يمكن أن تستمر إلا بالاحترام المتبادل وتوازن المنافع".

ودعا وزير الخارجية الجزائرى ماكرون إلى ضرورة الاحترام اللا مشروط للدول الإفريقية فى حال أراد تطوير علاقات ندية، مضيفًا: "لا يجب أن يتناسى العالم أن إفريقيا مهد للإنسانية وقبر للاحتلال".

وكانت الخارجية الجزائرية، أعلنت رفضها التدخل فى شأن البلاد الداخلى، وذلك على خلفية تصريحات غير مكذبة لعديد المصادر الفرنسية المنسوبة للرئيس الفرنسى.

كما استدعى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، سفير بلاده فى فرنسا، بعد تصريحات لماكرون، متداولة عبر إعلام بلاده، تساءل فيها: "ما إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسى".