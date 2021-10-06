لابيد يلتقى بلينكن فى واشنطن الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قال مكتب "لابيد" اليوم الأربعاء، إن زيارته إلى الولايات المتحدة ستستغرق من 12 حتى 14 أكتوبر وستشمل اجتماعا مع بلينكن، دون شرح المزيد من التفاصيل.

وكانت الخارجية الأمريكية، قد أعلنت الشهر الماضى أن بلينكن دعا لابيد لزيارة واشنطن فى أكتوبر.

وعقد آخر لقاء بين الوزيرين فى روما بيونيو الماضى.