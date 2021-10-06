عاجل.. إطلاق نار بمدرسة فى تكساس الأمريكية وأنباء عن ضحايا

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بوجود إطلاق نار فى مدرسة فى تكساس الأمريكية وأنباء عن عدد كبير من الضحايا.



جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بوجود إطلاق نار فى مدرسة فى تكساس الأمريكية وأنباء عن عدد كبير من الضحايا. وأكدت تقارير صحفية أن الشرطة تتعامل حاليًا مع الموقف.

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