فلسطين: إقامة مستوطنة فى أرض مطار قلنديا ضربة قاضية لحل الدولتين

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها تنظر بخطورة بالغة للمشروع الاستعمارى التوسعى الذى يجرى تنفيذه على قدم وساق على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة، ويعرف باسم "مستوطنة عطروت".





وأضافت الوزارة - فى بيان اليوم الأربعاء - أن هذا المشروع يلتهم ما يزيد على 15 ألف دونم، ويؤدى إلى استكمال الطوق الاستيطانى الذى يفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطينى من الجهة الشمالية، مؤكدة أنها تدين مجددًا هذا المشروع الاستعمارى التهويدى الضخم، وتُحذر من نتائجه وتداعياته الكارثية على الوحدة الجغرافية لأرض دولة فلسطين وفرص تحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بالتدخل الفورى مع دولة الاحتلال لإجبارها على وقف تنفيذ هذا المشروع لما يمثله من تهديدات استراتيجية على الحل السياسى للصراع والأمن والاستقرار فى المنطقة.

ورأت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد وضع العراقيل والعقبات أمام أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، مؤكدة فى ذات الوقت أن تلك الجهود ستذهب أدراج الرياح تحت وطأة مخططات اسرائيل الهادفة لضم وابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.