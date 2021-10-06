مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، نقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، قولها إن 103 مستوطنين من بينهم أعضاء فيما تسمى "جماعة نساء لأجل الهيكل"، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية فى باحات الأقصى.

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