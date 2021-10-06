خطوات تجديد دفتر السيارات بدون فحص في دولة الكويت لعام ٢٠٢٢، الآن يمكن للمواطنين في دولة الكويت تغيير دفتر السيارات الخاصة بهم من المنزل دون الاضطرار إلى الذهاب إلى الإدارة العامة للمرور، حيث يمكن الآن تجديد الدفتر من المنزل، وبذاك يتم توفير الوقت والمجهود، وذلك من أجل تخفيف الازدحام على الإدارة العامة للمرور بالكويت وذلك للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

كيفية تجديد دفتر السيارات دون فحص في الكويت

نظراً لاجتياح فيروس كورونا المستجد لجميع دول العالم وتزايد حالات الإصابات، ونظراً لأن دولة الكويت تسعى للحد من انتشار العدوى، عن طريق تقليل التجمعات قامت دولة الكويت بتسهيل جديد دفتر السيارة من المنزل دون الذهاب لإدارة المرور لفحص السيارات.

خطوات التجديد لدفتر السيارة دون الحاجة للفحص

نقدم إليكم الآن خطوات تجديد دفتر السيارة دون الحاجة للفحص،

أولاً: لابد من إحضار استمارة التأمين الفعالة

زيارة موقع وزارة الداخلية :

يتم الدخول إلى قائمة المواقع الرئيسية واختيار منصة المواعيد.

ثم يتم اختيار قطاع المرور.

ويتم كتابة الرقم المدني بشكل واضح وصحيح في الخانة المخصصة له.

ثم نقوم باختيار فئة الشخص الطالب لخدمة التجديد.

ويتم الدخول إلى قائمة المعاملات الخاصة من خلال قائمة شئون المرور.

في قائمة اختيار ترخيص المركبات يتم تحديد المحافظة، ومكان التعامل، وإدخال جميع البيانات والتأكد من صحتها.

الشروط الواجب توافرها ليتم تجديد دفتر السيارة دون فحص

كي تتم عملية تجديد دفتر السيارة بدون فحص بنجاح لابد من استيفاء شروط هامة منها:

سريان تأمين السيارة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وأن تكون السيارة ليس عليها أي مخالفات مرورية.

ألا تكون ملكية السيارة منتهية، فإذا كانت الملكية منتهية لابد من ذهاب المالك لفحص السيارة.

وكذلك إذا كان تأمين السيارة سوف ينتهي قبل شهر مارس ٢٠٢٢، لابد من ذهاب المالك إلى مركز الفحص.

كيف يمكن حجز موعد رسمي بإدارة المرور

لكي يتم حجز موعد رسمي بإدارة المرور لابد من توافر الأوراق التالية:

نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

وصورة شخصية.

ورقة بيضاء يقوم الشخص بالتوقيع عليها.

كما يتم إرسال هذه الأوراق بشكل إلكتروني للتحقق من سلامتها، ويتم الاحتفاظ بطلب الرقم المقدم للحصول على موعد في إدارة المرور، ومن ثم يتم تحديد موعد للذهاب إلى الإدارة العامة للمرور بالكويت لفحص السيارة.

وتفرض الإدارة العامة للمرور غرامة على جميع المواطنين الكويتيين في حالة التأخير عن تجديد دفتر السيارة.