أحد متطلبات الحياة في دول الخليج عامة ، وفي دولة الكويت خاصة هو استخراج رخصة قيادة و تجديد رخصة القيادة ، وهو أمر يبحث عنه معظم الوافدين والمواطنين ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف معاً علي شروط ومتطلبات إصدار رخصة قيادة في الكويت ، و نقدم لكم إجراءات إصدار رخصة قيادة خاصة للوافدين في الكويت ، وكذلك شروط استخراج رخصة قيادة بالكويت للمواطنين ، و الوثائق اللازم تقديمها ونموذج استخراج الرخصة ، عن طريق الموقع الإلكتروني لإدارة المرور بالبوابة الرقمية لدولة الكويت ، حيث يمكنكم تنفيذ الخدمة و استخراج و تجديد رخصة القيادة إلكترونيا في الكويت ، وكذلك اصدار رخصة قيادة دراجة نارية من خلال نفس الموقع في خطوات بسيطة نعرضها لكم في الفقرات التالية ، وبالنسبة للوافدين يمكنكم التعرف علي قواعد القدوم من خلال تطبيق شلونك.

شروط ومتطلبات إصدار رخصة قيادة في الكويت للوافدين

نعرض لكم في هذه الفقرة شروط الحصول على رخصة قيادة الكويت للوافدين كالآتي :

يشترط أن يكون الوافد مقيماً بشكل نظامي بالكويت وإقامته سارية. مرور مدة لا تقل علي العامين منذ إقامته بالكويت قبل إصدار رخصة القيادة. أن يكون عمر الوافد فوق الثماني عشر عاماً. يكون الوافد لائق طبياً وذهنياً وبدنياً لقيادة مركبة. إثبات دخل الوافد بما لا يقل عن 600 دينار شهرياً. يكون الوافد مؤهل علمياً بشهادة موثقة. اجتياز المتقدم للاختبار العملي للقيادة والاختبار الخاص بقواعد وإشارات المرور. تحميل النموذج من موقع إدارة المرور وملئ البيانات وتقديم المستندات المطلوبة.

وفي حال كان له رخصة قيادة قديمة وتم إلغاؤها لسبب انتهاء الإقامة ، فيمكن الحصول على رخصة القيادة بتقديم طلب جديد ، أما إن ألغيت بسبب مخالفة فيحتم مرور عامين من تاريخ الإلغاء قبل تقديم الطلب الجديد وفق شروط إصدار رخصة قيادة للأجانب.

اشتراطات إصدار رخصة قيادة للمواطنين بالكويت

تتطابق بعض اشتراطات إصدار رخصة قيادة للوافدين في الكويت مع اشتراطات إصدار الرخصة للمواطنين ولكن هناك بعض الشروط الأخري مثل :

الموطن صاحب الطلب حاصل علي شهادة تعليمية وسنه فوق الـ 18 عام.

اجتياز المواطن لاختبارات القيادة وقواعد المرور.

تقديم شهادة طبية تفيد بلياقته البدنية للقيادة.

أفاده من شرطة المرور بالموافقة علي إصدار رخصة قيادة للمواطن.

ويكمن طباعة نموذج إصدار رخصة قيادة في الكويت اون لاين ، وكذلك نموذج تجديد رخصة القيادة في الكويت اون لاين ، و نموذج إصدار رخصة قيادة دراجة نارية ، و رخصة قيادة بدل فاقد.

رسوم ووثائق طلب الرخصة في الكويت

يتم تقديم بعض الوثائق للحصول علي رخص قيادة السيارات من موقع وزارة الداخلية بالكويت كالآتي :

دفع رسم إداري سنوي ثابت 2 دينار كويتي. القيام بدفع رسوم استخراج رخصة للمرة الأولي 10 دينار كويتي. تعبئة نموذج رخصه القيادة الموجود علي الموقع الإلكتروني بعد تحميله وتقديمه. إرفاق صور ضوئية لبطاقة الهوية سارية وجواز السفر ساري للمقيمين. صورة ضوئية من تصريح عمل الوافدين. تقديم البطاقة الأمنية لصاحب الرخصة. طلب أدلة جنائية للغير محددي الجنسية. صورتين شخصيتين مقاس 4 * 6 بخلفية زرقاء. بطاقة كفيل الوافد المدنية مصدقة من خارجية بلده.

ولا يتم النظر لأي استمارة غير مستوفية الأوراق في الخطوات السابقة ، مع الالتزام بتقديم التقرير الطبي من الجهات الصحية الكويتية.