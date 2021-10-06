الصحة: 10 أيام لتقييم الوضع الوبائي بعد مهرجان جرش

دوت الخليج :- قال مساعد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس، إننا بحاجة إلى 10 أيام حتى تظهر نتائج الوضع الوبائي بعد مهرجان جرش.
وأضاف شركس ، صباح الأربعاء، “عند وجود اختلاط من هذا النوع كمهرجان جرش نحتاج إلى 10 أيام حتى يظهر أثر الاختلاط وهناك فعاليات مر عليها هذه المدة والأرقام لم ترتفع بشكل ملحوظ جداً”.
وتابع: “تخطينا حاجز 1000 إصابة يومياً وهناك ارتفاع في نسب إيجابية الفحصوات، لكن ليست بالصورة التي كنا نتوقعها ونتمنى أن تبقى الأمور كما هي، وعليه نشدد على أهمية اتباع إجراءات الوقاية والتباعد ونشجع على أخذ المطعوم”.
وبيّن أن الأخطاء التي حصلت في المهرجان يُفضل أن لا تتكرر في أماكن أخرى، كوننا حالياً في فترة انتقالية إما المحافظة على ما تم اكتسابه من سيطرة على الوباء أو الرجوع لتسجيل حالات أكثر وهذا أمر لا نرغبه.
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