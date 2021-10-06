اجتماع أردني لبناني في عمّان اليوم

دوت الخليج :- يجري اليوم الأربعاء، اجتماعاً أردنياً لبنانياً في العاصمة عمان، لبحث ايصال الغاز المصري الى لبنان عبر الاردن وسوريا. ويستكمل الوفد اللبناني مباحثات الحكومتين الأردنية واللبنانية بشأن التفاصيل المتعلقة بايصال الغاز الى لبنان. وكان قد اتفق وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك خلال اجتماع في العاصمة عمان.

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