أخبار اليمن : غازي يشيد بمخرجات كليات المجتمع رغم العدوان

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غازي يشيد بمخرجات كليات المجتمع رغم العدوان

اعتبر وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن استمرار تخريج دفع من كليات المجتمع إفشال لمخططات قوى العدوان للنيل من الوطن. غازي يشيد بمخرجات كليات المجتمع رغم العدواناعتبر وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن استمرار تخريج دفع من كليات المجتمع إفشال لمخططات قوى العدوان للنيل من الوطن. وقال الوزير خلال حضوره اليوم تخريج 75 طالبا وطالبة من كلية الرازي في يريم بمحافظة إب إن إستمرار التعليم وتوفير بيئة تأهيلية منافسة نجاحا للعملية التعليمية وإفشال لمخططات العدوان. وحث الوزير غازي الخريجين على تطوير مهاراتهم لمواكبة متغيرات سوق العمل وتقديم خدماتهم الطبية بأمانة وإخلاص. بدوره أفاد عميد الكلية الدكتور نصر الموسمي ان الخريجين هم من تخصصات مساعد طبيب ومختبرات وصيدلة وقبالة وتوليد "بعد اجتيازهم ثلاث سنوات من التحصيل المنتظم". واعتبر الخريجين رصيدا تنمويا لرفد المؤسسات بكوادر مؤهلة للخدمة في التخصصات الطبية والتقنية.

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