أخبار اليمن : 234 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

234 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 234 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس والدريهمي والتحيتا وغارتين لطيران حربي على الصليف و8 غارات لطيران تجسسي على كيلو16 وحيس والجبلية والجاح والتحيتا.

وأشار المصدر إلى رصد 13 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجاح والجبلية، و21 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 211 قذيفة و180 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.