أخبار اليمن : شاهد بالفيديو .. هدف منتخب أولمبي اليمن في مرمى عمان

شاهد بالفيديو .. هدف منتخب أولمبي اليمن في مرمى عمانأنتهت المباراة التي اقيمت بعد ظهر اليوم الاربعاء 6 اكتوبر، في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، إنتهت بفوز منتخب اليمن الاولمبي بهدف دون رد على منتخب عمان، ليتصدر فريق اليمن بذلك المجموعة الأولى التي تضم منتخبات عمان والكويت والاردن.



وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في مدينة (الراكة)، جاء هدف المباراة الوحيد خلال الشوط الأول، عند الدقيقة 27، بواسطة لاعب الوسط المتميز ناصر محمدوه الجواشي حين تابع تسديدة أخطأ حارس مرمى عمان في التصدي لها.

وسُددت كرة قوية في زاوية حارس مرمى منتخب عمان «يوسف الشيادي» حاول الامساك بها لتسقط من يديه وترتد إلى القادم من الخلف «ناصر محمدوه الجواشي» الذي تابعها بتسديدة مباشرة في المرمى، من مسافة 12 ياردة تقريبًا، ليحرز هدف التقدم والفوز لليمن.

وشهدت المباراة مشاركة متميزة للاعب نادي اسوان المصري «عمر الداحي» مع منتخب اليمن تحت 23 عامًا، بعدما لفت الأنظار خلال الموسم الماضي بلعب 10 مباريات في الدوري المصري بمركز الجناح الأيمن.

وأضاع منتخب اليمن وابل من الفرص السهلة خلال الشوط الثاني لتوسيع الفارق، إلا أن تسرع لاعبيه في إنهاء الهجمات أدى إلى الإبقاء على آمال عمان حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، والتي كادت تشهد تسجيل هدف التعديل لولا تألق الحارس والدفاع اليمني.

بهذه النتيجة رفع منتخب اليمن رصيده لـ 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، حيث استطاع الفريق تحقيق التعادل 1/1 في اللقاء الأول أمام المنتخب الكويتي.

ومن المقرر أن تلعب الكويت والأردن في وقت لاحق اليوم الاربعاء 6 أكتوبر 2021 على نفس ملعب مباراة عمان واليمن "الأمير سعود بن جلوي في الراكة”، وستحدد نتيجة هذه المباراة إمكانية مواصلة عمان في المنافسة، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن الكويت الثالثة.

ويترشح إلى الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية أول كل مجموعة بالاضافة إلى أفضل منتخب حقق المركز الثاني في الثلاث مجموعات.

