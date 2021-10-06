مصر.. تفاصيل جديدة عن واقعة إطلاق النار بالإسماعيلية

كشف وزارة الداخلية المصرية تفاصيل جديدة في واقعة تبادل إطلاق النار مع مسلحين بمحافظة الإسماعيلية، صباح الأربعاء، وأسفرت عن مقتل ضابطين وإصابة اثنين آخرين ومقتل أحد المطلوبين.

وقالت الداخلية المصرية إن قوات الأمن تمكنت من ضبط 3 متهمين آخرين بخلاف المتهم الذي قُتل خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

وأوضحت أنها ضبطت بحوزة المتهمين 3 أسلحة آلية وبندقية خرطوش.

وكان النائب العام المصري قد أعلن مقتل ضابطي شرطة وإصابة اثنين آخرين ومقتل أحد المطلوبين خلال تبادل لإطلاق نار في الإسماعيلية شمالي العاصمة القاهرة.

وحسب شهود عيان ومصادر أمنية أكدوا لموقع دوت الخليج أن إطلاق النار استمر لعدة ساعات قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف.

الواقعة حدثت حينما حضرت قوة للقبض على أحد المطلوبين ففوجئوا بتحصنه مع آخرين في أحد العقارات وبادروا قوات الأمن بإطلاق النار، مما أدى لقتلى وإصابات في صفوف الأمن وتم الدفع بتعزيزات أمنية تمكنت من السيطرة على الموقف.

وأمر النائب العام المصري بالتحقيق في الواقعة وأعلن في بيان أن النيابة العامة تلقت الأربعاءِ "إخطارًا باستشهادِ ضابطي شرطة وإصابة اثنين آخريْن من قواتها خلالَ مبادلتهم الأعيرة النارية مع متهمٍ –سبَقَ إِصدارُ إذْنٍ من النيابة العامة بضبطه- ووفاته خلالها".

وكانت تحريات الشرطة قد توصلت لِاتجار المتهم المتوفَّي واثنين آخريْن في الأسلحة النارية والذخائر، فأذنت النيابة العامة بضبطهم وتفتيشهم، وبانتقال الشرطة اليوم لضبط أحدهم بادَرَهم بإطلاق الأعيرة النارية مما أدى إلى مقتل الضابطيْن استُشهدا ففاضت أرواحهما، كما أصاب اثنين آخريْن جارٍ تداركهما بالعلاج، وقد تُوفّي المتهم خلال تبادل الأعيرة النارية، بحسب النيابة العامة.