أخبار اليمن : الخطري ترأس إجتماعاً تنظيمياً لقطاع المرأة بأمانة العاصمة

الخطري ترأس إجتماعاً تنظيمياً لقطاع المرأة بأمانة العاصمةرأس الامين العام المساعد لقطاع المرأة الاستاذة فاطمة الخطري، يوم الاربعاء 6 اكتوبر الجاري، إجتماعاً تنظيمياً لعدد من قياديات فروع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة، وذلك بمقر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بالعاصمة صنعاء.

وفي الاجتماع المنعقد بحضورالاستاذة تهاني الاشموري، رئيس دائرة المرأة للشؤون التظيمية والفروع، والاستاذة زعفران علي المهنا، رئيس دائرة النشاط النسوي، والاستاذة فوزية عبد ربه نائبة رئيس فرع الامانة، والاستاذ محمد الجبوبي عن الدائرة التنظيمية، وعدد من قياديات فروع امانة العاصمة، جرى مناقشة عدد من القضايا التنظيمية والمستجدات على مختلف الأصعدة .

وناقش الإجتماع إمكانية إملاء الشواغر في المناصب القيادية في قيادة فرع المؤتمر بأمانة العاصمه وفروع المديريات الخاصة بقطاع المرأة.

وحثت الامين العام المساعد لقطاع المرأة الاستاذة فاطمة الخطري على تكثيف الجهود والإرتقاء بالعمل التنظيمي والجماهيري، وتجسيد قيم واهداف وبرامج المؤتمر الشعبي العام ، وناقش الاجتماع عدد من القضايا المدرجة في جدول اعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

