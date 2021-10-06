"إيقاعات العالم" تنطلق بـ" إكسبو 2020"

تنطلق، يوم الخميس، سلسلة إيقاعات معرض إكسبو 2020 الشهرية التي تضم نخبة من الموسيقيين البارزين والمواهب الجديدة.

ومن المقرر ان تفتتح السلسة فعالياتها بحفلات "إيقاعات العالم" التي تستمر حتى السبت المقبل بمشاركة الفنان بدر الشعيبي الذي أطلق أول ألبوم موسيقي له عام 2019 وتعاون حديثا مع نجمة البوب الكورية كيبوب أليكسا في أغنية "إز إت أون".

وتشارك فرقة البوب روك "أدونيس" اللبنانية التي تحتفل هذا العام بمرور عشرة أعوام على تأسيسها حيث تقدم حفلا موسيقيا في إكسبو 2020 الذي يمثل مكانا رائعا للاحتفاء بهذا الإنجاز.

واشتهرت فرقة أدونيس بأغانيها باللغة العربية وعروضها الحية، واكتسبت قاعدة جماهيرية ضخمة في أنحاء العالم بفضل المزيج الموسيقي الممتع الذي يجمع بين الشجى والتفاؤل.

وتقدم المطربة زاندا زاكوزا من جنوب إفريقيا والموسيقي والمنتج "ماستر كيه جي" في سلسلة إيقاعات إكسبو سهرة ممتعة من الموسيقى الإلكترونية الإفريقية، كما تشارك فرقة "نيكد" التعاونية من منطقة البلقان بعروض مفعمة بالحيوية تضم الكمان الغجري وإيقاعات البيبوب والآلات النفخية.

وتشارك فرقة "سانام" وهي واحدة من أكثر فرق البوب روك المحبوبة في الهند مع أكثر من تسعة ملايين مشترك على يوتيوب. كما تقدم فرقة "لي غرون أورلور" مزيجها الموسيقي الخاص من الفولك والموسيقى الكلاسيكية وموسيقى البلوغراس في إكسبو 2020.

ووففا لوكالة الإمارات للأنباء، تشارك في سلسلة إيقاعات إكسبو الشهرية "فرقة سيما للرقص" الفرقة السورية الرائدة في فن الرقص المعاصر في منطقة الشرق الأوسط والقادمة من دمشق بأداء ديناميكي مبهر، كما تشارك فرقة الرقص "ستيب أفريكا" بعروض مميزة.