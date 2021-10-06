تنطلق، يوم الخميس، سلسلة إيقاعات معرض إكسبو 2020 الشهرية التي تضم نخبة من الموسيقيين البارزين والمواهب الجديدة.
ومن المقرر ان تفتتح السلسة فعالياتها بحفلات "إيقاعات العالم" التي تستمر حتى السبت المقبل بمشاركة الفنان بدر الشعيبي الذي أطلق أول ألبوم موسيقي له عام 2019 وتعاون حديثا مع نجمة البوب الكورية كيبوب أليكسا في أغنية "إز إت أون".
وتشارك فرقة البوب روك "أدونيس" اللبنانية التي تحتفل هذا العام بمرور عشرة أعوام على تأسيسها حيث تقدم حفلا موسيقيا في إكسبو 2020 الذي يمثل مكانا رائعا للاحتفاء بهذا الإنجاز.
واشتهرت فرقة أدونيس بأغانيها باللغة العربية وعروضها الحية، واكتسبت قاعدة جماهيرية ضخمة في أنحاء العالم بفضل المزيج الموسيقي الممتع الذي يجمع بين الشجى والتفاؤل.
وتقدم المطربة زاندا زاكوزا من جنوب إفريقيا والموسيقي والمنتج "ماستر كيه جي" في سلسلة إيقاعات إكسبو سهرة ممتعة من الموسيقى الإلكترونية الإفريقية، كما تشارك فرقة "نيكد" التعاونية من منطقة البلقان بعروض مفعمة بالحيوية تضم الكمان الغجري وإيقاعات البيبوب والآلات النفخية.
وتشارك فرقة "سانام" وهي واحدة من أكثر فرق البوب روك المحبوبة في الهند مع أكثر من تسعة ملايين مشترك على يوتيوب. كما تقدم فرقة "لي غرون أورلور" مزيجها الموسيقي الخاص من الفولك والموسيقى الكلاسيكية وموسيقى البلوغراس في إكسبو 2020.
ووففا لوكالة الإمارات للأنباء، تشارك في سلسلة إيقاعات إكسبو الشهرية "فرقة سيما للرقص" الفرقة السورية الرائدة في فن الرقص المعاصر في منطقة الشرق الأوسط والقادمة من دمشق بأداء ديناميكي مبهر، كما تشارك فرقة الرقص "ستيب أفريكا" بعروض مميزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "إيقاعات العالم" تنطلق بـ" إكسبو 2020" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.