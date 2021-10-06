التحالف العربي يدمر زوارق مفخخة جُهزت لتنفيذ هجمات وشيكة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الأربعاء، تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة باللحية في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأكد التحالف العربي، تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها من أجل تنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة.

وأشار التحالف العربي إلى أن جهوده ساهمت في حماية خطوط الملاحة والتجاره العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض لدعم الاستقرار وعمل مؤسسات الدولة.

وقال غروندبرغ، الأربعاء، إن هناك حاجة ملحة لتغيير المسار والعمل نحو تسوية سياسية تشمل الجميع وتنهي النزاع بشكل كامل وتسمح لليمن بالتعافي والنمو.