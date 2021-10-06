أبو الغيط يُندد بقرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بالصلاة فى الأقصى

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن أبو الغيط تأكيده أن القرار يُمثل خطوة أخرى نحو التقسيم المكانى للأقصى وهو أمرٌ نستنكره بأشد العبارات، ليس فقط على الصعيد العربى، وإنما على مستوى العالم الإسلامى كله.
وأوضح أبو الغيط، أنه فى الوقت الذى يتم التضييق على المصلين من الفلسطينيين، تواصل سلطات الاحتلال السماح باقتحامات للمسجد الأقصى من جانب الجماعات اليهودية، لافتًا إلى تواتر هذه الاقتحامات بمعدل أكبر خلال الفترة الأخيرة وتزايد أعداد من يقومون بها من اليهود.
واعتبر أبو الغيط، أن هذه السياسات الإسرائيلية، بما فيها قرار المحكمة الأخير اليوم، تُخاطر بإشعال الموقف على نحو لا يُمكن التنبؤ بمآلاته، خاصة وأنها تمس المشاعر الدينية، داعيًا المجتمع الدولى، وبخاصة الرباعية الدولية، إلى تحمل المسئولية إزاء هذا التطور الذى يُنذر بتدهور أكبر فى الوضع، ومؤكدًا أن الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس يُعد مسئولية دولية، وأن سعى سلطات الاحتلال لتغيير هذا الوضع يُعد انتهاكًا جسيماً للقانون الدولى والقرارات الأممية ذات الصلة.
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