نائب وزير الخارجية الأمريكية: العالم ليس فى عجلة للاعتراف بحركة طالبان

وأضافت "شيرمان"، فى تصريحات عقب لقائها مع وزير الخارجية الهندى هارش فاردان شرينجلا، ومستشار الأمن القومى أجيت دوفال، وفق ما أوردته صحيفة (الهندوستان تايمز) اليوم الأربعاء، "عودة طالبان أثارت مخاوف من أن تصبح أفغانستان ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، مثل القاعدة، مما يؤثر على الأمن الإقليمى".
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد برنامجا قويا لديه "قدرات عبر الأفق" لمكافحة الإرهاب فى أفغانستان منذ مدى بعيد جدا، على حد تعبيرها، مؤكدة أن مخاوف الهند الأمنية ستكون أولاً وقبل كل شىء وفى مقدمة اهتمام الولايات المتحدة.
وأشارت "شيرمان" إلى أن الهند والولايات المتحدة لديهما نهج واحد بشأن أفغانستان، حيث أن البلدين وضعا شروطا مماثلة للمضى قدما فى أفغانستان، بما فى ذلك تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع فئات المجتمع ومنع الأراضى الأفغانية من أن تصبح ملاذا آمنا للإرهابيين، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان وتوفير سفر آمن ومنظم لمن يريدون مغادرة أفغانستان.
وكانت نائب وزير الخارجية الأمريكية قد وصلت إلى العاصمة الهندية نيودلهى أمس الثلاثاء فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام، لمراجعة جدول الأعمال الثنائى بين الهند والولايات المتحدة والوضع الحالى فى أفغانستان، وكذلك مناقشة عددا من القضايا الإقليمية بجنوب آسيا ومنطقة المحيطين الهندى والهادئ.
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