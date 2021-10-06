أحصل على تمويل بدون كفيل وأجل السداد في بداية الأقساط المستحقة بأسهل الشروط والمتطلبات

أحصل على تمويل بدون كفيل وأجل السداد في بداية الأقساط التمويلية ، أحد العروض التمويلية الميسرة التي يبحث عنها الكثير من العملاء بالمملكة ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية ، والاستفادة من تأجيل السداد في بداية مدة الأقساط التمويلية المستحقة ، وقد وفر بنك البلاد هذا العرض التمويلي ليناسب احتياجات العملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية ، كما أتاح البنك الفرصة للعملاء من المواطنين المتقاعدين للاستفادة من هذا العرض بأقل راتب تقاعدى وأسهل الشروط ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي الذي يوفره بنك البلاد لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي رابط التقديم على التمويل الشخصي بدون كفيل والمتطلبات الأساسية لاستكمال طلب التمويل.

أحصل على تمويل بدون كفيل وأجل السداد في بداية الأقساط المستحقة من بنك البلاد

أسرع تمويل بدون كفيل بأسهل الشروط والمتطلبات ، يأتي ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية المتاحة لدى بنك البلاد لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها تلبية كافة الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من جميع الجنسيات بالمملكة ، كما يوفر البنك الفرصة لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص للاستفادة من التمويل الشخصي بأقل راتب ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على أهم المزايا التي يقدمها بنك البلاد للعملاء عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي البنك .

تمويل شخصي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة الشرعية لدي بنك البلاد في المملكة العربية السعودية. قرض فورى لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. يعمل البنك علي سرعة إتمام جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي. يوفر بنك البلاد للعملاء خيارات للسداد عديدة ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات. المواطن السعودي والمواطن المقيم يمكنهم الاستفادة من تمويل بنك البلاد بدون كفيل. يقدم البنك للعملاء من خلال هذا العرض التمويلي مبالغ مالية كبيرة ، والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي. يمكن للعميل الاستفادة من إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت. يوفر البنك للعملاء فرصة تأجيل سداد قسط من كل عام. يمكن للعميل الاستفادة أيضاً من تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة. موظفي قطاع البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

وفر بنك البلاد في المملكة العربية السعودية رابط إلكتروني رسمي يمكن من خلاله التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي البنك ، حيث يقوم الشخص المتقدم بالطلب بالدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك علي الإنترنت ، وتسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات المطلوبة.

يلزم تقديم وثيقة إثبات الهوية سارية الصلاحية للشخص المتقدم بالطلب.

يجب أن يقوم العميل بتعبئة نموذج إقرار وأفصاح بجميع الإلتزامات المالية له.

إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع العسكري بالمملكة ، يحب أن يقوم العميل بتقديم صور من بطاقة العمل.

تقديم تعريف من جهة العمل والذي يحتوي على الراتب الاساسي ، والمسمى الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل.

يجب إرفاق طلب التمويل بخطاب تحويل وتثبيت الراتب.

رابط التقديم على تمويل بنك البلاد والمتطلبات الأساسية لاستكمال الطلب