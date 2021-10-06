ميركل تزور إسرائيل الأحد المقبل فى زيارة وداع

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت قد أعلن يوم الاثنين الماضى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستزور إسرائيل الأسبوع المقبل فى زيارة وداع قبل أن تترك منصبها الذى شغلته 16 عاما.
وقال بينيت أمام البرلمان الإسرائيلى (الكنيست) إن ميركل "ستصل إلى هنا أوائل الأسبوع المقبل فى زيارة وداع مهمة". وكانت آخر زيارة قامت بها ميركل لإسرائيل عام 2018.
وكانت "ميركل" قد ألغت زيارة مقررة لإسرائيل بين 28 و 30 أغسطس الماضى بسبب توتر الوضع فى أفغانستان مع إجلاء الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى جنودها من البلاد قبل الموعد النهائى لانسحاب القوات الأجنبية منها فى 31 أغسطس.
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