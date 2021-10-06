وزارة الخارجية الأردنية تدين قرارا إسرائيليا بشأن الأقصى

جدة - نرمين السيد - ‎وأكد المتحدث الرسمى باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أنّ القرار باطل ومُنعدم الأثر القانونى حسب القانون الدولى الذى لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلى على الأراضى المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية.

وأوضح أن القرار يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقُدس ومنها قرارات مجلس الأمن التى تؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة.

‎وحذّرالمتحدث من نتائج الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المُبارك التى ستمتد تبعاتها إلى العالم بأسره والتى تُمثل استفزازاً لجميع المسلمين، مشددا على أنّ المسجد الأقصى المُبارك بكامل مساحته وباحاته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هى الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.