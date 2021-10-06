متى تنزل العوائد السنوية 1443 في السعودية وآلية الاستعلام عن الصرف

متى تنزل العوائد السنوية 1443 في السعودية واحد من الأسئلة التي يتم طرحها المواطنين المستفيدين من العوائد السنوية، وقد قامت وزارة المالية بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، من بينها خدمة التسجيل في العوائد السنوية إلكترونيًا كما يمكن الدخول إلى موقع الوزارة من أجل حجز موعد العوائد السنوية 1443 وسوف نتعرف بالتفصيل متى تصرف العوائد السنوية للمستفيدين.

متى تنزل العوائد السنوية 1443 في السعودية

تم الإعلان من قبل وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية أنه من المقرر أن يتم صرف العوائد للمواطنين خلال العام الهجري 1443 بدءً من شهر محرم وصولًا إلى شهر جمادي الآخرة، وقد تم التنبيه على جميع المستفيدين التأكد من إتباعهم الإجراءات للتأكد من إدراج أسمائهم ضمن كشوف المستحقين.

الاستعلام عن العوائد السنوية 1443

أتاحت الحكومة السعودية للمستفيدين من العوائد السنوية إمكانية الاستعلام عن الموعد المحدد صرف العوائد لهم فيه وذلك إلكترونيًا من خلال المرور بالخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة المالية الرسمي.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

النقر على خدمة الاستعلام عن العوائد السنوية.

يتم عرض بعض التفاصيل وبعد مراجعتها يتم تفعيل الموافقة على الشروط.

اختيار الانتقال للخدمة.

يتعين تدوين رقم الهوية وكذلك رمز التحقق الموجود بالشاشة.

النقر على بحث ليظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالعوائد المراد الاستعلام عنها.

حجز موعد العوائد السنوية 1443

أتاحت وزارة المالية بالمملكة للمستفيدين من العوائد إمكانية حجز موعد لزيارة إحدى مقرات الوزارة إلكترونيًا وذلك لمنع التزاحم داخل تلك المقرات، ويتم الحجز من خلال المرور بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة المالية السعودية.

التوجه إلى الخدمات الإلكترونية.

اختيار حجز موعد لمراجعة الإدارة.

النقر على الانتقال للخدمة ويتم ذلك بعد الموافقة على الشروط.

كتابة رقم الهوية والرمز المرئي بالصفحة، ومن ثم النقر على استعلام.

يتم تحديد جهة الصرف وكذلك نوع الإجراء بالإضافة إلى الموعد المناسب.

التأكيد على توفير المستندات المطلوبة والمدونة أسفل رقم الهوية.

الضغط على حفظ.

وينبغي الالتزام بالمواعيد التي تم تحديدها من خلال الموقع، فعند التأخر عن الزيارة يعتبر الموعد لاغي ولابد من الحصول على موعد جديد للزيارة مرة ثانية.