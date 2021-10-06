التسجيل في منصة أمان طلب منحة 300 دينار2021 الجمهورية التونسية

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة أمان من أجل طلب الحصول على منحة 300 دينار تونسي، من الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية، وسيكون توضيح كيفية التسجيل على المنحة المالية من أهم ما سنركز على توضيح خطواته، حيث تم الإعلان عن تلك الخدمة من أجل مساعدة الأسر المستحقة للدعم والأكثر احتياجاً من بين شرائح المجتمع، حتى يتم التخفيف عنهم ودعمهم ماديا ومساعدتهم في التحمل لأعباء الحياة والارتفاع في الأسعار لبعض المنتجات في ظروف انتشار كورونا.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار

إطلاق رابط التسجيل في منحة 300 دينار جاء ليكون طوق نجاة لمن يعانون من ضيق الحال، نتيجة الظروف والإجراءات الاستثنائية والاحترازية المطبقة من السلطات، كي يتم المحافظة على سلامة الأفراد في الوطن، وحمايتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كرونا، وقد اتخذت العديد من الدول إجراءات مشابهة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وان كانت بشكل مؤقت مع بعض الفئات المتضررة، وحول كيفية التقديم على منحة 300 دينار من منصة أمان فتكون كما يلي:

توجه بتسجيل الدخول على منصة أمان الإلكترونية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

سجل بيانات الدخول ومنها رقم الهوية وكلمة المرور.

إدخال باقي البيانات المطلوبة لتسجيل الحساب مثل معلومات شخصية، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني.

الضغط على كلمة تسجيل، وقد يكون هناك طلب بتفعيل الحساب عن طريق الهاتف أو البريد.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار منصة أمان

فترة التقديم على منحة منصة أمان بقيمة 300 دينار تستمر حتى 7 أكتوبر 2021 ما لم يصدر من الجهات المختصة تعديل أو قرارات أخرى، زلمن ينطبق علية شروط منحة الـ 300 دينار تونسي، يمكنه التقديم على منصة أمان وستجيل طلب الحصول على المنحة، وبالأخص الأفراد أو الأسر المتضررة من كورنا، ويجب على كل مستفيد التسجيل في منصة أمان مع بداية كل شهر ميلادي.

الفئات المستحقة لمنحة 300 دينار تونسي

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية الحالات المستحقة للحصول على منحة 300 دينار شرط انطباق الشروط.

المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

الأسر أو الأفراد محدودي الدخل.

من يستحق منحة المعاش أو الشيخوخة، أو المنحة الشهرية الدائمة

وبالإشارة إلى الشروط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية فهي من أجل التسجيل في المنحة.