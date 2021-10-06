أخبار اليمن : الجيش السعودي يرتكب مجزرة بحق المدنيين في صعدة

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الجيش السعودي يرتكب مجزرة بحق المدنيين في صعدة

ارتكب الجيش السعودي مجزرة جديدة بحق المدنيين في محافظة صعدة، خلفت 13 شهيداً وجريحاً. الجيش السعودي يرتكب مجزرة بحق المدنيين في صعدةارتكب الجيش السعودي مجزرة جديدة بحق المدنيين في محافظة صعدة، خلفت 13 شهيداً وجريحاً. وأكد مصدر أمني استشهاد 3 مواطنين وإصابة 7 آخرين بقصف مدفعي سعودي استهدف سيارتهم في الطريق العام بمديرية شدا الحدودية. وأشار المصدر إلى أن قوات حرس الحدود السعودي فتحت نيران أسلحتها على منطقتي الرقو وآل الشيخ في مديرية منبه، ما أدى إلى إستشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين.

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