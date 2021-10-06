محمد بن زايد يبحث مع آبي أحمد العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد آبي أحمد بمناسبة تنصيبه لولاية جديدة رئيسا لوزراء إثيوبيا، متمنياً له التوفيق والنجاح في مواصلة أداء مهامه ومسؤولياته. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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