بلينكن ولافروف يبحثان هاتفيا عودة الولايات المتحدة وإيران للاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان لمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، على الموقع الرسمى للخارجية، "تحدث وزير الخارجية أنطونى بلنكين مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم".
وتابع البيان أن الوزيرين اتفقا على أهمية العودة السريعة للامتثال المتبادل من قبل إيران والولايات المتحدة لخطة العمل الشاملة المشتركة(الاتفاق النووى) ، وأكد الجانبان بالإضافة إلى ذلك على أهمية استمرار التنسيق حول الموضوعات الحالية فى العلاقات الثنائية.
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