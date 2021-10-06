جدة - نرمين السيد - أعلنت شرطة مدينة أرلنجتون بولاية تكساس الأمريكية اليوم الأربعاء القبض على طالب يبلغ من العمر 18 عاما، مشتبه به فى إطلاق النار بإحدى مدارس الولاية فى وقت سابق اليوم، ما تسبب فى إصابة 4 أشخاص.





وجاء فى بيان الشرطة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "تم القبض على المشتبه به دون وقوع حوادث، ووجهت إليه تهم متعددة بالاعتداء المسلح". وأضافت "تم التعرف المشتبه بإطلاقه النار، وتبين أنه يبلغ من العمر 18 عامًا، واسمه تيموثى سيمبكنز، والذى فر من مكان الحادث فى سيارة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة الأمريكية تقبض على مشتبه به فى إطلاق نار بإحدى مدارس ولاية تكساس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.