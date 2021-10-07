التسجيل في منصة متى.. ننشر الرابط والخطوات لحجز المواعيد الحكومية

قامت الحكومية الكويتية بتطوير منصة متى لتكون واجهة للمواعيد بالجهات الحكومية، والآن يبحث المستخدمين عن رابط منصة متى 2021، وماهي آلية التسجيل فيها وطلب معرفة كيف تتم إدارة المواعيد من خلالها، وتسير عملية استخراج موعد بشكل الكتروني انطلاقا من أهمية التباعد الجسدي في الفترة المقلقة نتيجة انتشار فيروس كورونا- وستساهم المنصة بإصدار الموعد على أكمل وجه وبخطوات سهلة، ولكونه موعد مسبق سيتاح للجهة الحكومية معرفة نوع الخدمة وسيقترن بدفع الجهوزية لبذل الجهود لتقديم الخدمات بشكل أفضل.

إذا كان لدى المواطنين الكويتيين رغبة في التسجيل في منصة متى سيمكنهم فعل ذلك ببساطة بالتسجيل كمستخدم جديد، وفي ضوء ذلك، سيكون لزاماً التسجيل بالرقم المدني إدخال بيانات أخرى مثل الرقم المتسلل للرقم المدني، رقم الهاتف النقال، البريد الإلكتروني، ثم النقر على أيقونة “التسجيل” بالأسفل.

التسجيل في منصة متى 2021

يتاحّ التسجيل في منصة متى المركزية من خلال موقع الويب للمنصة أو من خلال تطبيق منصة لأنظمة اندرويد، او تحميل التطبيق على أجهزة ايفون بنظام ios. وللقيام بعمل التسجيل في متى إلكترونياً يمكن تطبيق الإجراءات والخطوات المتسلسلة بصورة صحيحة مع بيانات مدخلة بدقة، وهي

تبدا خطوات التسجيل في منصة متى بإدخال الرقم المدني في الحقل المخصص.

عندما يتم تنفيذ إدخال كل من الرقم المتسلسل للرقم المدني، إضافة رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، ثم الموافقة على التسجيل

يستلم مقدم طلب التسجيل رسالة نصية تحتوى على رمز تأكيد على كل من الجوال والبريد الالكتروني

يقوم المستخدم بإعادة إدخال رمز تأكيد الموبايل بالإضافة لرمز تأكيد البريد الالكتروني بدقة في الخانات المخصصة لهما.

يقوم المستخدم بتعيين كلمة المرور وإعادة تأكيدها، ويتم النقر على تأكيد، إلى هنا سيكون لديك حساب مفعل على منصة متى.

يتم الدخول الى منصة متى المركزية الإلكترونية

الضغط على القائمة ذات الثلاثة خطوط في الأعلى،

النقر على البحث عن خدمات

اختيار المؤسسة الحكومية واستعراض الخدمات التي تقدمها بالضغط عليها للحجز

يتم اختيار التاريخ/وقت الموعد

النقر فوق حجز الموعد، إلى هنا تكون أتممت الحجز بنجاح ويمكن رؤية الباركود ورقم الموعد لإبرازه عند زيارة قطاع ما.

وفرت منصة متى رقم لمركز الاتصال هو 164

كما أتاحت خدمة الدعم الفني من خلال البريد الإلكتروني هو: [email protected]

آلية حجز مواعيد متىمنصة متى أرقام التواصل

وصلنا الى نهاية مقال التسجيل في منصة متى، حيث قمنا بتوضيح كيفية التسجيل وطلب مواعيد لأي قطاع حكومي بشكل مبسط، كما قدمنا رابط منصة متى الإلكتروني، بالإضافة لرابط تحميل ل تطبيق منصة متى لأنظمة android وكذلك أنظمة ios.