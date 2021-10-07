موعد صرف حساب المواطن بالهجري شهر أكتوبر 2021 ؛ نقدم لكم الآن الموعد المحدد لصرف الدفعة الجديدة رَقْم السابعة والأربعون (47) من حساب المواطن لشهر أكتوبر للعام الميلادي 2021م وقد بلغت القيمة المالية المحددة لهذا الدعم إلى حوالي واحد وتسعه من عشرة (1,9) مليار ريال سعودي، وقد استفاد من هذا الدعم عدد كبير من المواطنين السعوديين المقيمين بها وصل إلى حوالي (10,5) مليون مستفيد وقد صدر بيان أعلن فيه سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم دعم حساب المواطن بأنه قد تم التصرف لعدد سته وأربعون (46) دفعه حتى الآن وقد بلغ إجمالي المبلغ المدفوع لهذه الدفعات إلى ما يقرب من مائة وثلاث (103) مليار ريال سعودي وبذلك يتم دعم المواطنين في حياتهم والتحسين من وضعهم المالي والصحي وذلك من خلال رؤية المملكة العربية السُّعُودية (2030).

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

اقترب موعد نزول الدفعة الجديدة من حساب المواطن حيث دائماً يهتم العديد من المواطنين السعوديين المقيمين بها ببرنامج دعم حساب المواطن الذي يعينهم على متاعب الحياة المعيشية الخاصة بهم ويقومون بالبحث عن الموعد المحدد لصرف الدفعة الجديدة السابعة والأربعون 47 الخاصة بدعم حساب المواطن لشهر أكتوبر لعام 2021م وقد قامت المملكة العربية السُّعُودية بإطلاق نظام اعتراض وذلك في حالة عدم تمكين المواطن من صرف الدعم المخصص له.

ومن المتعرف عليه أن دعم حساب المواطن له موعد محدد في التاريخ الميلادي يتم نزول الدفعات به في كل شهر وهو يوم 10 إلا في حالة توافق هذا التاريخ مع إجازة رسمية فيتم تأجيل الموعد يوم؛ والدفعة الجديدة لحساب المواطن سوف يتم نزولها في تاريخ 10/10/2021م ؛ أما بالنسبة إلي التاريخ الهجري فيختلف التاريخ كل شهر عن الآخر وسوف يوافق 4 من شهر ربيع أول لعام 1443 هجرياً.

طريقة تقديم شكوى حساب المواطن

دائماً ما تقوم الحكومة بالمملكة العربية السُّعُودية بخدمة مواطنيها والبحث عن راحتهم المعيشية وذلك من خلال عدة خِدْمَات مختلفة وكثيرة ومن هذه الخِدْمَات قامت بتقديم خدمة اعتراض أو شكوي وهذه الخدمة يمكن لأي مواطن استخدامها والعمل بها وهي تقديم اعتراض (تظلم) إذا حدث أي تعقيدات أو مشاكل تعوق عملية صرف الدفعة الخاصة به وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بدعم حساب المواطن وذلك في عدد من الخطوات التي يجب على المواطنين السعوديين الذين يريدون تقديم شكوي (اعتراض) أن يقوموا بإتباعها؛ وتتمثل الخطوات في التالي:

يقوم المواطن بالدخول المباشر على المنصة الرئيسية الخاصة بحساب المواطن

بعدها يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة واختيار زر (تسجيل البيانات) الخاصة بالمواطن والضغط عليه.

سوف يظهر على الشاشة الموجودة أمام المواطن السبب الرئيسي عن عدم صرف الدعم الخاص به.

يقوم المواطن باختيار أيقونة (رَقَم الدفعة المعترض عليها) بالضغط عليها.

يقوم بملء جميع بيانات سبب الاعتراض في المكان المخصص له.

يتم تسجيل الطلب المقدم بالضغط على أيقونة (تسجيل).

بعد ذلك سوف يقوم المسؤولين عن هذا الدعم بمراجعة الطلب المقدم وفي حالة صحة البيانات سيتم حل المشكلة بالموافقة بصرف الدعم المادي أم لا

يجب الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بحساب المواطن.

القيام باختيار أيقونة تسجيل جديد حساب المواطن والضغط عليه.

يقوم المواطن المستفيد بإدخال كلمة المرور الخاصة به.

تسجيل رَقَم الجوال الخاص به.

اختيار أيقونة (موافقه) جميع الشروط المطلوبة والضغط عليها.

رفع جميع المستندات المطلوبة الخاصة بذلك.

اختيار أيقونة تسجيل والضغط عليها.

سوف تصل المواطن رَقَم معاملة أو كلمة مرور خاصه به على رَقَم الجوال الخاص به الذي قام بتسجيله.

يقوم بإدخال الرَّقَم الذي وصله في الخانة المخصصة لذلك.

ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي الخاص بصاحب الطلب.

بعدها يتم تسجيل الاسم الرباعي الخاص بالمستخدم.

كيفية التحقق من دعم حساب المواطن

بذلك يكون تم الانتهاء من عرض كافة التفاصيل التي تتعلق بصرف دفعة حساب المواطن رَقَم 47 الجديدة التي ينتظرها عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السُّعُودية؛ وأيضاً تم عرض كافة الخطوات التي يمكن من خلالها تقديم طلب اعتراض علي حساب المواطن عن طريق هذا المقال علي موقعنا ثقفني.