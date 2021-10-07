طريقة حجز تذكرة مباراة السعودية ضد اليابان عبر منصة مكاني سننوه عنها بالتفصيل، حيث أصبح عشاق الكرة المستديرة يتطلعون لحجز تذاكر مباراة المنتحب السعودي والفريق الياباني وذلك لمساندة المنتخب السعودي ف تلك المباراة الهامة.

منصة بيع تذاكر

قبل التعرف على طريقة الحجز لابد من معرفة بعض المعلومات عن شركة مكاني، والتي نوضحها فيما يلي:

أصبحت المنصات الإلكترونية هي السبيل الوحيد للحصول على خدمات في بعض المجالات، منصة مكاني تم إطلاقها من خلال الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك لتوفير خدمة حجز التذاكر إلكترونيًا.

قامت شركة مكاني بطرح المنصة والتطبيق لعشاق الكرة، حتى يستطيعوا التسجيل فيها وشراء العدد الذين يرغبون به من التذاكر.

لذلك يلجأ جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية لهذه المنصة، لشراء ما يلزمهم من تذاكر.

طريقة حجز تذكرة مباراة السعودية ضد اليابان عبر منصة مكاني

تعد منصة مكاني السبيل الوحيد لحجز تذاكر المباراة التي ستعقد بين اليابان والسعودية في تصفيات قارة آسيا، لذلك يجب اتباع الخطوات التالية لحجز التذاكر:

التوجه لمنصة مكاني الإلكترونية .

في حالة عدم الاشتراك في المنصة بشكل مسبق يتم إنشاء حساب جديد للتمكن من الدخول.

يتوجه الزائر بعد نجاح التسجيل لشراء تذاكر المباراة التي ستنعقد بين السعودية ودولة اليابان.

يمكن حجز أكثر من تذكرة من خلال تحديد عدد التذاكر، بالإضافة لتحديد المكان الذي يرغب الزائر في الجلوس فيه.

يتم الضغط على الدفع حيث ان هناك اكثر من طريقة دفع إلكترونية يمكن الاختيار فيما بينها.

يتم الحصول على تذكرة إلكترونية لاستخدامها عند دخول الملعب، حيث يتم المطالبة برؤية التذكرة الإلكترونية من قبل أفراد الأمن.

شروط حضور السعودية واليابان عبر منصة “مكاني

للسماح بحضور المباراة هناك عدة شروط تم وضعها من قبل الجهات المختصة يجب الالتزام بها وهي كالتالي:

لا يقل عمر المشاهد عن 12 عام فما فوق.

إحضار إثبات أخذ اللقاح مرتين شرط أساسي للسماح بدخول الملعب لمشاهدة المباراة.

يجب على كل مشاهد اتباع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا وارتداء القناع الطبي.

يواجه المنتخب السعودي نظيره الياباني في الجولة الثالثة الخاصة بتصفيات كأس العام التي ستؤهل لمونديال قطر 2022.

سوف تقام المباراة غدًا يوم الخميس الموافق 7 من الشهر الجاري الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية والساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة السعودية ضد اليابان