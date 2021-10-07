نجوم عرب: إكسبو 2020 ملتقى للثقافات وحضارات العالم

أكد نجوم عرب أن معرض إكسبو 2020 دبي الذي يقام حالياً في دولة الإمارات، وتعرض فيه أكثر من 190 دولة ثقافاتها وابتكاراتها، حدث مهم ومشرف يعزز تلاقي الثقافات والحضارات العربية والعالمية.

وقال المطرب اللبناني وائل جسار في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" إن دولة الإمارات دائما ترفع رأس العرب بما تقدمه من فعاليات كبيرة ومهمة ومؤثرة تنظمها وتحرص على ظهورها في أفضل صورة ممكنة، متمنيًا أن يكون "إكسبو 2020 دبي" مصدر فخر وخير لكل الدول العربية وشعوبها.

وأوضح أن "إكسبو2020 دبي" سيكون مميزا لأن الجميع اعتاد أن تكون فعاليات دبي مميزة، لافتًا إلى أن المعرض سيجلب الزوار من مختلف القطاعات والمهن ومنهم الفنانين إلى دبي وسيعمل على تنشيط السياحة بدولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص

تلاقي الثقافات

وحول دور "إكسبو 2020 دبي" في تلاقي الثقافات لفت المطرب اللبناني إلى أن المعرض يلعب دورًا مهمًا في تلاقي الثقافات فهو حدث دولي ضخم وفرصة يترقبها العالم للالتقاء في مكان واحد والتعرف على أحدث الابتكارات والتعرف على الكثير من الثقافات والأفكار المبتكرة والاستمتاع بعدد ضخم من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة.

وأشار جسار إلى أن "إكسبو 2020 دبي" يقدم سلسلة من الأعمال الفنية الأساسية، ومعارض لأعمال فنية إماراتية من التصاميم والحرف، وعروضًا لـ"أوركسترا الفردوس النسائية" و"أوبرا الوصل" الإماراتية، فكل هذه الفعاليات تساهم في تحفيز الفنانين العرب والعالميين للاهتمام والحضور للمعرض.

إكسبو.. انتصار على كورونا

بدورها، أعربت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني عن سعادتها الشديدة، لعودة الحياة مرة أخرى بعد الأزمة التي مر بها العالم في ظل انتشار فيروس "كورونا"، كما عبرت عن تحمسها الشديد لمعرض " إكسبو 2020 بدبي" الذي اعتبرته أكبر دليل على الانتصار في معركة كورونا.

وقالت مشعلاني في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، إن المعرض يأتي في توقيت مهم جداً بعد توقف لمدة عامين بسبب أزمة فيروس كورونا، معتبرة أنه فرصة مهمة لتبادل الثقافات بين الدول، مؤكدة أن دبي دائماً سباقة ودائماً تفاجئنا بفعاليات تحقق تبادل الثقافات والحضارات من جديد".

بدورها، أشارت الفنانة المصرية إلهام شاهين في تصريح لموقع "دوت الخليج"، إلى مدى أهمية المعرض قائلة: "بالتأكيد يعزز المعرض تبادل الخبرات بين الدول وهو ما يحقق فائدة كبيرة لجميع الشعوب، وتعظيم فرص تبادل الثقافات مع الآخرين".

فيما اختتمت الفنانة وفاء عامر، قائلة: "المعرض شيء عظيم جدًا، لأنه يبني الثقة والمحبة ويرسخ الود بين الشعوب، وشيء جميل جدا أن يُبنى الحب عن طريق الثقافة والعلم وتبادل الخبرات".