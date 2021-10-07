أنجيلا ميركل: روسيا تفى بجميع التزاماتها لتوريد الغاز

جدة - نرمين السيد - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إنها لا تستبعد احتمال أن تكون أوروبا قدمت عددا غير كاف من الطلبات لشراء الغاز الروسى، مع امتثال موسكو لجميع التزاماتها.





وأضافت المستشارة المنتهية ولايتها فى مؤتمر صحفى بعد القمة غير الرسمية بين الاتحاد الأوروبى ودول غرب البلقان، إنه وفقا لبياناتها، فإن روسيا تفى بالكامل بالتزاماتها بموجب عقود إمدادات الغاز إلى أوروبا، فى حين أن حجم الطلبات من الجانب الأوروبى محل شك.

وتابعت: "ذلك يطرح سؤالا، إذا كانت هناك طلبات كافية (لاستيراد الغاز الروسى) أم أن السعر المرتفع الحالى هو سبب محتمل لعدم طلب الكثير؟ كل هذا يجب تحليله قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، هذا الشهر، وبعد ذلك سنقوم نعود الى هذا الموضوع".

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعى بشدة فى أوروبا، واليوم الأربعاء، حيث وصلت إلى أكثر من 1.900 دولار، قبل أن تتراجع بعد ذلك إلى ما دون 1.700 دولار.

اليوم الأربعاء، كلف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وزير الطاقة نيكولاى شولجينوف بمراقبة التزامات إمدادات الغاز، حيث يتم نقل الغاز إلى أوروبا عبر أراضى أوكرانيا بموجب الاتفاقيات الحالية.

وشدد بوتين على ضرورة احترام شروط العقد على الرغم من أن قيادة شركة "غازبروم" العملاقة للطاقة قالت إنه سيكون من المربح زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا من خلال أنظمة خطوط الأنابيب الجديدة ودفع غرامة إلى كييف.