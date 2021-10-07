دراسة لـ المصرى للفكر تكشف.. كيف حطمت قرارات قيس سعيد مفاصل نهضة الغنوشى

جدة - نرمين السيد - وذكرت دراسة أعدها المرصد المصرى، التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه فى ظل هذه الحالة تأتى الانشقاقات الأخيرة والمتوالية فى صفوف الحركة لتطرح تساؤلات حول مصير "النهضة" ومستقبلها السياسى.

وكشفت الدراسة أن 113 قياديًا فى حركة النهضة قدموا فى الـ 25 من سبتمبر الماضى استقالتهم من الحزب، ومن بينهم عدد من قيادات الصف الأول للحركة، وأعضاء بمجلس نواب الشعب الذى جُمّدت اختصاصاته بموجب قرارات 25 يوليو، وكذلك أعضاء من المكتب التنفيذى ومجلس شورى حركة النهضة.

تأتى هذه الاستقالات لتعيد إلى الواجهة الانقسامات الحادة والتصدع الداخلى فى صفوف الحركة والذى أخذ فى الظهور إلى العلن منذ سنوات.

ولفتت الدراسة إلى أنه يكمن السبب الرئيس وراء هذه الانشقاقات فى تمسك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى بزعامة الحركة، على الرغم من أن النظام الداخلى للحركة ينص على أنه "لا يجوز تولى قيادة الحركة لأكثر من فترتين"، وهو ما لاقى اعتراضًا كبيرًا داخل صفوف "النهضة"، ظهر فى أكثر من مظهر، منها توجيه 100 قيادى بالحركة عريضة إلى الغنوشى، يوم الـ 16 من سبتمبر 2020، يطالبونه فيها بالإعلان الصريح بعدم الترشح لرئاسة الحركة مجددا فى المؤتمر المقبل، ووجوب احترام مقتضيات الفصل 31 من النظام الداخلى.

وفى سبيل ذلك أقدم الغنوشى والجناح الداعم له على تأجيل انعقاد المؤتمر العام الـ 11 للحركة أكثر من مرة، آخرها كان فى الـ 16 من نوفمبر 2020، بسبب جائحة كورونا، وهو ما يمنح الغنوشى فترات إضافية فى قيادة الحركة، مع اقتراح الداعمين له فكرة أن يكون الغنوشى زعيمًا تاريخيًا لحركة النهضة ورمزًا لها، وبالتالى يُستثنى من شرط الفصل 31.

وأوضحت الدراسة التى أعدها المرصد المصرى، التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أنه بدلًا من أن تؤدى قرارات 25 يوليو، والعزلة التى باتت فيها حركة النهضة إلى اتجاه الغنوشى نحو تصحيح الأوضاع والسعى إلى تحقيق المصالحة الداخلية للتعاطى مع المرحلة الجديدة، زادت حالة الاستقطاب والانقسامات والصراعات، وهو ما أدى إلى موجات متوالية من الاستقالات، ومنها استقالة عضو مكتب شورى الحركة محمد النورى، فى الـ 31 من يوليو الماضى، وإصدار 130 عضوًا بالحركة بيانًا تحت عنوان "تصحيح المسار"، يدعون فيه قيادة الحركة إلى تحمل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع، وهو ما دفع الغنوشى إلى تأجيل اجتماع مجلس شورى الحركة، ثم عُقد الاجتماع، يوم 4 أغسطس، حيث شهد انسحابات لـ عديد من الأعضاء، اعتراضًا على تبنى الغنوشى وداعميه نفس المسار.

وقد أوضح الأعضاء المستقيلون من الحركة يوم 25 سبتمبر، أن الأسباب التى تقف وراء تقديمهم استقالاتهم هى إخفاقهم فى معركة الإصلاح الداخلى للحزب، وإقرارهم بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه الحركة من العزلة، وتحملها قدرا مهمًا من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من تردٍ".

وهى الدوافع ذاتها التى كانت وراء استقالات سابقة، مثل استقالة نائب رئيس الحركة عبد الحميد الجلاصى فى مارس 2020، ونائب رئيس الحركة، وأحد قادتها المؤسسين ومرشحها لانتخابات الرئاسة عبدالفتاح مورو، فى مايو 2020، وقبلهما استقالة الأمين العام للحركة زياد الغذارى نوفمبر 2019، وزبير الشهودى، رئيس مكتب رئيس الحركة فى سبتمبر 2019.

وتابعت الدراسة: "إلى جانب هذه العوامل الداخلية المتسببة فى تصدع جبهة حركة النهضة، يوجد عدد من العوامل والأسباب الأخرى المؤثرة خارجيًا على الحركة، وتقف وراء هذه الانشقاقات المتوالية فى صفوف "النهضة"، ومن هذه الأسباب: مسار 25 يوليو، حيث واجهت حركة النهضة بعد قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد فى 25 يوليو خطر الانهيار التام، بعدما حمّلها التونسيون مسؤولية إخفاقات العشر سنوات الماضية.

وقد أخذ التصدع فى الاتساع منذ هذه اللحظة بين قيادات الحركة وكواردها، فعلى مستوى القيادات حمّل بعض القيادات مثل الشارع، الحركة مسؤولية هذه الإخفاقات، ورفضوا أن يصفوا قرارات سعيد بـ"الانقلاب"، فوضعت قرارات 25 يوليو الحركة فى مواجهة ذاتية بجانب مواجهتها لمؤسسة الرئاسة، مما أفقدها القدرة على التماسك الداخلى.

وقد تعزز ذلك مع فشل رهانات "النهضة" فى التعويل على العامل الدولى فى مواجهة قيس سعيد، بعدما تعاطت القوى الدولية والإقليمية مع قرارات سعيد باتزان، ولم تلجأ إلى التصعيد، حسبما كانت تريد النهضة، وركزت فى مباحثاتها مع الرئيس التونسى على ضرورة ضمان تحقيق الإصلاحات وتشكيل الحكومة واحترام حقوق الإنسان، وإنهاء الحالة الاستثنائية فى أقرب الآجال.

وتأتى قرارات الرئيس التونسى الأخيرة فى 25 سبتمبر، والتى يمكن وصفها بـ الإعلان الدستورى الذى اختار بموجبه نجلاء بودن، لتشكيل حكومة جديدة، لتعزز من تأكيد سعيد على أنه ماضٍ فى المسار الذى بدأه فى 25 يوليو لتصحيح الأوضاع، ومن ثم تخسر حركة النهضة مزيد من النقاط فى هذه المواجهة.

واستطردت دراسة المرصد المصرى : "من الأسباب الخارجية التى أثرت على حركة النهضة "العزلة الشعبية"، حيث أخذ منحى التأييد الشعبى لحركة النهضة فى التراجع تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما وصل أوجه بعد ثورة 2011، مما منح الحركة أغلبية برلمانية خلال السنوات العشر التالية، إلا أن هذه الأغلبية أخذت فى التقلص مع كل انتخابات، فبينما صوّت نحو 1.5 مليون تونسى للحركة فى انتخابات 2011، صوّت لها 560 ألفًا فقط فى انتخابات 2019!، حتى وصل الأمر إلى التراجع الحاد الذى عبرت عنه مظاهرات 25 يوليو التى دفعت الرئيس التونسى إلى اتخاذ قراراته المفصلية.

ويمثل هذا التراجع الحاد فى شعبية الحركة أحد الأسباب الرئيسة التى تقف وراء موجات الانقسام والاستقالة التى تضرب الحركة خلال العامين الماضيين، وخاصة خلال الشهرين الأخيرين. هذا، فضلًا عن أن عزلة "النهضة" لم تكن على مستوى عموم التونسيين فحسب، وإنما فقدت الحركة جزءًا من قواعدها وحواضنها الشعبية، وهناك انشقاقات كبيرة فى أوساط شباب الحركة الذين اشتركوا مع الرئيس التونسى وعموم التونسيين فى تحميل قيادات الحركة مسؤولية الإخفاقات المتوالية سواء على صعيد الشأن العام التونسى أو حتى فى الشأن الداخلى لـ"النهضة".

وواصلت الدراسة : "ومن أبرز هذه الأسباب الخارجية التى أثرت على حركة الغنوشى "فشل المشروع"، حيث لا تنفصل التطورات الجارية داخل حركة النهضة، وهذا التصدع عن المنظور الأعم لمشروع الإسلام السياسى فى المنطقة والضربات المتلاحقة التى طالته منذ 2013. وقد كان لقرارات 25 يوليو تأثيرات خارج الحدود التونسية طالت حركات الإسلام السياسى فى شمال أفريقيا، وهو ما ظهرت نتائجه فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى المغرب يوم 8 سبتمبر الماضى، وأظهرت فشلًا مدويًا لحزب العدالة والتنمية المغربى، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين فى المغرب، والذى حصل على 12 مقعدًا برلمانيًا فقط بعدما كان صاحب الأغلبية النيابية بـ125 مقعدًا بعد انتخابات عام 2016.

فألقت هذه التطورات بآثارها على حركة النهضة، ويمكن أن تكون دفعت عددًا من أعضاء الحركة سواء على المستوى القيادى أو المستويات الأدنى إلى مراجعة حصيلة انخراطهم فى هذا المشروع، وما يمكن أن يحققوه أو يحققه لهم هذا الانخراط خلال مسيرتهم السياسية المستقبلية، لا سيّما وأن هذا المشروع قد أثبت سقوطه فى تونس ثم المغرب أنه لا يمكنه النجاح مرة أخرى فى أى من الدول التى شهدت تمكينه خلال السنوات الماضية، على الأقل فى المدى المنظور".

واختتمت الدراسة التى أعدها المرصد المصرى، التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية: "المستقبل الهش أيضا ألقى بظلاله على حركة النهضة، حيث إنه بناء على المعطيات السابقة، حاول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى القفز على هذا الواقع الصعب الذى تعيشه الحركة، واستغلال حالة التململ التى بدت لدى عدد من الأحزاب والحركات السياسية من ضبابية المشهد قبل اختيار نجلاء بودين لتشكيل الحكومة من أجل استعادة تماسك الحركة، وذلك بدعوته إلى انعقاد مجلس نواب الشعب، واعتباره أن المجلس فى حالة انعقاد دائم، ودعوته للنواب إلى استئناف الجلسات. إلا أن تعاطى النواب مع هذه الدعوات لم يكن بالشكل الذى كان يأمله الغنوشى، وهو ما يضفى المزيد من العزلة على الغنوشى وحركته".

وتابعت: "بالنظر إلى توجه الرئيس التونسى فى تغيير النظام السياسى لتونس وإدخال تعديلات دستورية، يمكن القول إن حضور حركة النهضة المستقبلى فى أى استحقاق انتخابى سيتأثر بشدة على وقع هذه المتغيرات الجوهرية التى تحدث منذ 25 يوليو".

أما على المستوى الداخلى للحركة، قد يلجأ الأعضاء المستقيلون من الحركة إلى تأسيس كيان سياسى جديد يحاول إعادة الاندماج بين الأوساط الشعبية وإعادة بناء الثقة مع عموم التونسيين، سواء بهدف التسويق الشخصى أو أن بهدف إعادة تسويق الحركة ككل، وهو الهدف الذى ستبذل من أجله قيادات الحركة الحاليين جهودًا كبيرة، قد تصل إلى تسريع انعقاد المؤتمر العام، واختيار بديل لرئيس الحركة راشد الغنوشى.