بلينكن: آمل ألا تستخدم روسيا الطاقة كسلاح

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة أجرتها معه قناة Bloomberg TV التلفزيونية اليوم الأربعاء زعم "بلينكن": "كانت روسيا استخدمت سابقا الطاقة كأداة - وقد يقول البعض: كسلاح - فى سياستها الخارجية.. آمل ألا نشاهد ذلك فى المستقبل، لا سيما فى ظل اقتراب فصل الشتاء".
وبحسب "روسيا اليوم"، جاءت تصريحات "بلينكن" هذه ردا على سؤال عن النهج الذى يتعين على الغرب اتباعه فى علاقاته مع روسيا فى ظروف ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى.
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