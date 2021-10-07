رابط التقديم في قرعة أمريكا 2021-2022 برنامج قرعة اللوتري الهجرة إلى أمريكا، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن موعد التقديم في الهجرة الي أمريكا من خلال اللوتري الأمريكي، فقد تم توفير برنامج القرعة الذي يخص الهجرة إلى أمريكا من خلال اللوتري والذي يتم تنظيمه في كل سنة، حيث تقوم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمنح عدد من التأشيرات يصل الي 50,000 تأشيرة دخول للأفراد، علي أن يكون هؤلاء الأفراد من الدول التي يكون مسموحاً لها الدخول الي أمريكا، حيث يسمح لبعض المواطنين بدخول أمريكا لعدة أغراض سواء كان هذا الغرض التعليم أو العمل أو الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف نوضح لكم موعد التقديم في برنامج القرعة الأمريكي 2021 من أجل الحصول على بطاقة جرين كارد الدائمة.

موعد التقديم في قرعة أمريكا 2021-2022 برنامج قرعة اللوتري

تم الإعلان عن بداية التقديم والتسجيل لجميع المواطنين في قرعة أمريكا بداية نم يوم 7 أكتوبر من عام 2021 علي أن يستمر التسجيل في برنامج القرعة حتي يوم 10 نوفمبر من عام2021.

شروط التقديم في اللوتري للهجرة الي أمريكا

حددت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عدد من الشروط العامة التي يجب توافرها في جميع المتقدمين من أي دولة كانت، ومن هذه الشروط:

مكان الولادة يجب أن يكون متوفر من بين البلاد المسموح لها بالمشاركة للتسجيل في برنامج الهجرة علماً بأن (جميع الدول العربية يتم السماح لها بالمشاركة في التقديم).

يجب أن يكون المتقدمين من الحاصلين علي تعليم ثانوي أو ما يعادل ذلك على الأقل، وهو ما يعني علي كل متقدم أن يكون قد أكمل مدة 12 عام من مرحلتين دراستين.

يجب أن يكون قد تم النجاح في التعليم الابتدائي والثانوي.

يجب علي كل متقدم يقوم بالتقديم أن يمتلك جواز سفر.

يتم تسجيل طلب واحد فقط بمعلومات واحدة دون تغيير، وعدم تسجيل أي طلبات أخرى حتي لا يتم الاستعباد نهائياً.

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‏ يجب تقديم شهادة الإنهاء الخاصة بالخدمة العسكرية أو الشهادة التي تخص تأجيل الخدمة.

رابط التقديم في قرعة أمريكا قرعة اللوتري الهجرة إلى أمريكا

يتم التقديم في اللوتري للهجرة الي أمريكا من خلال الدخول علي رابط التقديم الرسمي التالي: برنامج القرعة الأمريكي، ومن خلاله يتقدم كل شخص بطلب وملء نموذج البيانات الإلكتروني الذي يتم توفيره لجميع المتقدمين، مع التأكد من تسجيل كافة البيانات بطريقة صحيحة دون أخطاء.