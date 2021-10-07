التحالف العربى يحبط محاولة لاستهداف مطار أبها السعودى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "العربية"، قال التحالف العربى فى بيان له، إن الشظايا الناجمة عن إحباط الهجوم تناثرت وسقطت فى المحيط الداخلى لمطار أبها.

وأضاف التحالف أن محاولة ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران لاستهداف مطار أبها المدنى، تعد جريمة حرب.

وأكد التحالف العربى خلال البيان أنه يتخذ اجراءات عملياتية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة فى محاولة هجوم مطار أبها.

إضافة إلى ذلك، أفاد تحالف دعم الشرعية، بأنه دمر موقع إطلاق المسيّرة المفخخة بمحافظة صعدة، وشملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق.