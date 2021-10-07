كورونا فى أمريكا.. أكثر من 100 ألف إصابة جديدة ونحو 2000 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الأربعاء، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ فيروس كورونا فى الولايات المتحدة، بلغت 43 مليونًا و878 ألفًا و517 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 704 آلاف و233 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها "الهند، ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك".
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