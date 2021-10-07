طريقة حذف حساب تيليجرام بشكل نهائي الخطوات بالتفصيل

طريقة حذف حساب تيليجرام بشكل نهائي سواء من خلال الحاسوب أو الجوال تُعد من الطرق التي يحتاج إليها عدد كبير من مستخدمي تطبيق الدردشة والمراسلة الفورية تيليجرام الذي قد زاد عدد مستخدميه في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ ، وهناك طريقة رسمية صحيحة يمكن من خلالها حذف حساب التيليجرام سواء عند الرغبة في إنشاء حساب جديد بدلًا منه أو لأي سبب آخر، وفيما يلي عبر موقع ثقفني سوف يتم توضيح طريقة حذف حساب تيليجرام نهائيًا بالتفصيل. طريقة حذف حساب تيليجرام نهائيًا delete Telegram طريقة حذف حساب تيليجرام نهائيًا delete Telegram يُمكن لأي من مستخدمي حساب التيليجرام Telegram حذف الحساب خاصتهم بشكل نهائي من التطبيق عبر اتباع الخطوات التالية الذكر: عبر متصفح الويب المثبت على الجوال أو الحاسب يتم الذَّهاب إلى الرابط التالي:

https://my.telegram.org/auth?to=deactivate

https://my.telegram.org/auth?to=deactivate سوف تفتح هنا صفحة خاصة بإدارة الحسابات الخاصة على تيليجرام ، وهنا يجب إدخال رَقْم الهاتف الجوال المرتبط بالحساب المراد حذفه مع مفتاح الدولة في الخانة المخصصة له والموضحة في الصورة التالية:



بعد إدخال رَقْم الهاتف بشكل صحيح ؛ يتم انقر على زر التالي Next.

هنا سوف يصل إلى المستخدم هنا كود مختصر عبر تطبيق تيليجرام ؛ يجب القيام بنسخ هذا الكود.

هنا يجب إدخال هذا الرَّقْم في خانة Passwords التي سوف تظهر للمستخدم ، ثم النقر بعد ذلك على دخول sign in

يجب هنا كتابة أي حروف أو كلمات في المربع ثم النقر على تم Done.

ثم النقر بعد ذلك على حذف حسابي Delete my account

وهنا سوف يظهر للمستخدم رسالة تُفيد بأنه قد تم حذف الحساب بنجاح Telegram account deleted successfully.

يمكن اتباع الخطوات السابقة سواء عند الرغبة في حذف عبر جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الجوال.

بعد حذف الحساب من تيليجرام ؛ سوف يظهر اسم الحساب في كافة المحادثات التي قد قام بها صاحب الحساب قبل حذفه لدى الأطراف الأخرى للمحادثة أو في قروب في التلجرام باسم (حساب محذوف ـ Deleted account).

لن يتم حذف الحساب من على تيليجرام إذا ما تم حذف التطبيق من على الجوال أو الحاسوب ؛ حيث إنه لا بُد من اتباع الخطوات السابقة حذف الحساب وعدم الاكتفاء بحذف التطبيق فقط. الوسوم

طريقة حذف حساب تيليجرام بشكل نهائي سواء من خلال الحاسوب أو الجوال تُعد من الطرق التي يحتاج إليها عدد كبير من مستخدمي تطبيق الدردشة والمراسلة الفورية تيليجرام الذي قد زاد عدد مستخدميه في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ ، وهناك طريقة رسمية صحيحة يمكن من خلالها حذف حساب التيليجرام سواء عند الرغبة في إنشاء حساب جديد بدلًا منه أو لأي سبب آخر، وفيما يلي عبر موقع ثقفني سوف يتم توضيح طريقة حذف حساب تيليجرام نهائيًا بالتفصيل. طريقة حذف حساب تيليجرام نهائيًا delete Telegram طريقة حذف حساب تيليجرام نهائيًا delete Telegram يُمكن لأي من مستخدمي حساب التيليجرام Telegram حذف الحساب خاصتهم بشكل نهائي من التطبيق عبر اتباع الخطوات التالية الذكر: عبر متصفح الويب المثبت على الجوال أو الحاسب يتم الذَّهاب إلى الرابط التالي:

https://my.telegram.org/auth?to=deactivate

https://my.telegram.org/auth?to=deactivate سوف تفتح هنا صفحة خاصة بإدارة الحسابات الخاصة على تيليجرام ، وهنا يجب إدخال رَقْم الهاتف الجوال المرتبط بالحساب المراد حذفه مع مفتاح الدولة في الخانة المخصصة له والموضحة في الصورة التالية:



بعد إدخال رَقْم الهاتف بشكل صحيح ؛ يتم انقر على زر التالي Next.

هنا سوف يصل إلى المستخدم هنا كود مختصر عبر تطبيق تيليجرام ؛ يجب القيام بنسخ هذا الكود.

هنا يجب إدخال هذا الرَّقْم في خانة Passwords التي سوف تظهر للمستخدم ، ثم النقر بعد ذلك على دخول sign in

يجب هنا كتابة أي حروف أو كلمات في المربع ثم النقر على تم Done.

ثم النقر بعد ذلك على حذف حسابي Delete my account

وهنا سوف يظهر للمستخدم رسالة تُفيد بأنه قد تم حذف الحساب بنجاح Telegram account deleted successfully.

يمكن اتباع الخطوات السابقة سواء عند الرغبة في حذف عبر جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الجوال.

بعد حذف الحساب من تيليجرام ؛ سوف يظهر اسم الحساب في كافة المحادثات التي قد قام بها صاحب الحساب قبل حذفه لدى الأطراف الأخرى للمحادثة أو في قروب في التلجرام باسم (حساب محذوف ـ Deleted account).

لن يتم حذف الحساب من على تيليجرام إذا ما تم حذف التطبيق من على الجوال أو الحاسوب ؛ حيث إنه لا بُد من اتباع الخطوات السابقة حذف الحساب وعدم الاكتفاء بحذف التطبيق فقط.

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