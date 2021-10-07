مقتل 20 على الأقل في زلزال ضرب جنوب باكستان

قال نصير ناصر المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في باكستان إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 200 بعدما ضرب زلزال جنوب البلاد.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة، وإنه وقع على عمق 20 كيلومترا وكان مركزه على بعد 102 كيلومتر إلى الشرق من كويتا.
وانهار أكثر من 100 منزل طيني كما لحقت أضرار بعدد كبير آخر من المباني، بما فيها مبان حكومية. وقال سهيل أنور نائب المفوض بمدينة هارناي لرويترز إن مئات الأشخاص باتوا بلا مأوى.
وقال مسؤولو إنقاذ إن معظم القتلى من النساء والأطفال.
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