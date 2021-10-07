دخول ta.moe.gov.ae تسجيل الحضور والانصراف (معلم – طالب) عبر بوابة التعليم الرقمية

ta.moe.gov.ae تسجيل الحضور والانصراف التي قامت وزارة التربية والتعليم بالدولة باستحداثها ضمن حزمة عامة من التحديثات في النظام الإلكتروني في وزارة التربية والتعليم والنظام العام بالدولة، ويقوم المعلم بشكل يومي وكذلك الطالب بتسجيل الدخول وإثبات الدخول على الرابط الرقمي استعدادا ليوم دراسي جديد بعدما سمحت الوزارة بعودة الدراسة للمدارس من جديد.

موقع وزارة التربية والتعليم

حيث اعتمدت وزارة التعليم الحضور والذهاب الرقمي في مدارس الدولة، في النظام الحكومي وأيضا المدارس الخاصة، وذلك حرصا من الوزارة على استخدام النظام الإلكتروني الأحدث في التسجيل والتخلي التام على النظام الورقي الذي يضيع الوقت والجهد، كما تبنت وزارة التربية والتعليم هذا النظام بالفترة الأخيرة وشددت على استخدامه وذلك حرصا على عدم انتشار الفيروسات بالأوراق وتجنبا للتعامل المباشر مع الموظفين، ويتم الاحتساب الإلكتروني للحاضرين مع احتساب مواعيد القدوم والمغادرة.

نظام الحضور والانصراف

ضمن الأنظمة الحديثة التي قامت وزارة التربية والتعليم في اجتماعاتها قبيل بداية العام الدراسي الجديد باعتماده، حيث يضمن هذا النظام احتساب المواعيد المحددة للمعلمين والطلاب في الحضور لاحتساب بداية يوم العمل أو اليوم الدراسي، وهو النظام الأفضل والاسرع وتعتبر الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في استخدام النظام الإلكتروني الرقمي في دول الخليج العربي، وتنافسها في التطور الرقمي السعودية وقطر، وتضمن بذلك توفير ساعات كثيرة يكون الطالب أولى بها.

كيفية الدخول ta.moe.gov.ae تسجيل الحضور والانصراف (معلم – طالب) عبر بوابة التعليم الرقمية

تتيح وزارة التعليم الطريقة السهلة للاستخدام الرقمي لهذه المنظومة والتي يكون أساس استخدامها التعرف على الرابط الرسمي المخصص لتسجيل القدوم والانصراف وعمل حساب شخصي عليه، حيث يقوم المستخدم بتسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية والصفة الخاصة به واتباع جميع الخطوات وكتابة كافة البيانات المطلوبة مه، ويحصل بذلك على رقم سري يقوم بتسجيله في كل مرة يقوم فيها بالتسجل، والذي يتم بالخطوات التالية: