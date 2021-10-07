مصرع 20 شخصا عقب زلزال قوى ضرب وسط باكستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أفادت هيئات للمسح الأرضى، بأن الزلزال الذى وقع فى تمام الساعة الثالثة فجرًا بالتوقيت المحلى، تراوحت قوته بين 5.7 و5.9 درجة، حسب بيانات مختلفة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن هزات أرضية ملحوظة تبعت الزلزال، وقعت فى مدينة هرناى بوسط باكستان، راح ضحيتها 20 شخصا، مشيرة إلى أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.