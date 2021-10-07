التحالف: إصابة 4 من العاملين بمطار أبها خلال اعتراض مسيرة حوثية مفخخة

وفى بيان مبكر له، اعتبر التحالف أن "محاولات ميليشيا الحوثى لاستهداف المدنيين بمطار أبها تمثل جريمة حرب"، لافتًا إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات لتحييد مصادر التهديد المستخدمة فى محاولة هجوم مطار أبها.
كما أعلن التحالف أنه تمكن من تدمير موقع إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة التى حاولت استهداف مطار أبها قبل ساعات، موضحًا أن عملية الاستهداف بمحافظة صعدة شملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق.
كما أعلن التحالف، أمس الأربعاء، تدمير 3 زوارق مفخخة جهزت لتنفيذ عمليات عدائية، وهجمات وشيكة، وأكد تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق فى محافظة الحديدة.
وشدد التحالف على أن جهوده أسهمت فى حماية خطوط الملاحة الدولية فى مضيق باب المندب، وجنوب البحر الأحمر.
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