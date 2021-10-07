زلزال باكستان.. عشرات القتلى والجرحى وعالقون بانهيار منجم

لقي ما يزيد على 20 شخصا مصرعهم وأصيب 200 آخرون في زلزال قوي ضرب جنوب غربي باكستان صباح اليوم، وأدى إلى انهيار أبنية معظمها طينية.

ولا تزال السلطات المعنية تعمل على الوصول إلى عمال في منجم فحم، عالقين تحت الأرض، إثر الزلزال الذي بلغت قوته 5.7 درجات بحسب مقياس ريختر، والذي ضرب ولاية بلوشستان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 5.9 درجات، كان على بعد 14 كيلومترا في الشمال إلى الشمال الشرقي من هارناي في ولاية بلوشستان.

وقال نائب المفوض المحلي، سهيل أنور شاهين، إنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى بشكل أكبر مع استمرار عمل أطقم الانقاذ في البحث بالمنطقة الجبلية النائية، بحسب رويترز.

وأضاف شاهين، نقلاً عن عمال مناجم فحم في المنطقة، أن 4 على الأقل من الضحايا قتلوا عندما انهار منجم الفحم الذين كانوا يعملون به. كما انهار ما يصل إلى 100 منزل، ما أدى إلى دفن السكان النائمين في داخلها.

كما تسبب الزلزال بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة برمتها، مما أجبر الفرق الطبية على تقديم الاسعافات الأولية للمصابين على أضواء مصابيح مؤقتة، في مستشفيات غير مجهزة بشكل كاف لاستقبال هذا العدد من الضحايا.

وتبذل فرق الانقاذ جهودا في انقاذ ما يزيد على 15 عاملا عالقين في منجم للفحم، على أطراف الولاية.

يشار إلى أن باكستان ليست بمنأى من الزلازل وكانت تعرضت عام 2015 إلى زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، مما أودى بحياة المئات في المناطق الجبلية النائية.

كما تعرض إقليم كشمير لزلزال قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر عام 2005، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 73 ألف شخص وشرد أكثر من 3.5 ملايين نسمة.