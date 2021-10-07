الصين تسجل 25 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وفى بيانها، أشارت اللجنة الصينية إلى أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنه تم رصد 11 حالة لم تظهر عليها أعراض، وهى حالات لا تصنفها الصين كإصابات مؤكدة، جسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.

ويبلغ حاليًا إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس فى بر الصين الرئيسى 96.335 إصابة، فى حين استقر عدد الوفيات عند 4.636 حالة.