جدة - نرمين السيد - أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم الخميس، رسمياً إشارة البدء فى رفع القيود المفروضة ضمن الإغلاق الصحى، بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، وذلك اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعدما تجاوزت الولاية الأسترالية عتبة الـ 70% من السكان الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.





وقال رئيس وزراء الولاية الجديد، دومينيك بيروتيت، اليوم الخميس، إن الهدف قد تحقق فى اليوم السابق، حيث أعلن عن تعديلات على خارطة الطريق التي وضعتها رئيسة وزراء الولاية السابقة جلاديس بيريجيكليان . وابتداء من الاثنين القادم، سيسمح لسكان سيدنى الكبرى الذين تم تطعيمهم بالكامل، والذين يخضعون لأوامر البقاء فى منازلهم منذ أواخر يونيو الماضى، فى محاولة لمكافحة تفشى كورونا، بالتجمع فى الأماكن المفتوحة فى مجموعات تصل إلى 30 شخصا، والسماح بما يصل إلى 10 زوار لمنازلهم. وبحسب التقارير، فقد قامت الولاية بتطعيم أكثر من 70% من سكانها المؤهلين تطعيما كاملاً، وتلقى أكثر من 89% منهم جرعة واحدة. وتم تطعيم ما يقل قليلا عن 60% من السكان على الصعيد الوطنى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. ساوث ويلز الأسترالية تبدأ رفع إغلاق كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.