نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء 2021 بالخطوات عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية في المقال التالي
الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء، من اكثر ما يشغل بال الكثير من المواطنين الليبيين في الوقت الحالي هو رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء، حيث ان تلك المنحة قد تم تفعيل التقديم إليها منذ أيام قليلة، والآن قد تم تفعيل الرابط المخصص للحصول على التفاصيل الخاصة بالمنحة، وذلك لجميع المقيمين والمواطنين داخل دولة ليبيا إذا استوفى المتقدمين الشروط المطلوبة لاستلام الدفعات الخاصة بالمنحة، حيث أن تلك المنحة مقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.
الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء
لقد تم الاعلان عن الرابط المخصص لـ الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء، حيث ان الهدف الاساسي من تلك المنحة هي تنمية الحالة المعيشية لجميع المواطنين من حيث الدخل في ليبيا تبعًا لقانون رقم 27 لعام 2013 وكان المصرف المركزي الليبي قام بتوضيح القيمة الخاصة بمنحة الزوجة والأبناء لكافة المستحقين لها، وفقًا للمنظومة الخاصة بمنحة الزوجة والأولاد في دولة ليبيا، حيث أنه تم تعيين مبلغ مائة دينار ليبي لجميع الأطفال الذين يكونون تحت سن 18 عام و 150 دينار للزوجة التي لا تعمل، على أن يكون الصرف شهريًا لتلك المنحة، والجدير بالذكر ان جميع الاوراق والبيانات التي يتم إدخالها سيتم مراجعتها في مراجعة مُكثفة، وذلك تجنبًا لحدوث اية مشاكل او حدوث تزوير في الأوراق الخاصة بالحصول على الدفعات.
رابط خطوات الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء
يمكن الان لجميع المواطنين التعرف على رابط خطوات الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء، حيث ان الخطوات الرابط الخاص بالتقديم في المنحة الليبية قد جاءت كالاتي:
- يمكن الدخول إلى رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء وهو الخاص بالشؤون الاجتماعية الليبية.
- سيطلب منك الموقع الرقم الوطني ورقم القيد الخاص برب الأسرة، تأكد من إدخاله بشكل صحيح وباللغة الانجليزية لسهولة الاستعلام.
- اضغط على التالي وأدخل رقم الهاتف ثم انقر على التالي وقم بمتابعة ادخال الكود المُرسل إلى رقم الهاتف.
- قم بالنقر على تسجيل، وهكذا تكون قد انتهيت من التسجيل.
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