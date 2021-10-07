رابط وخطوات التسجيل في منصة متى لحجز المواعيد الحكومية

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محمد سياف - ابو ظبي - قامت الحكومة الكويتية بتطوير منصة متى كواجهة للجهات الحكومية ووسيلة لحجز المواعيد الحكومية، والآن يبحث الكثير من المستخدمين عن رابط منصة متي 2021 وآلية التسجيل فيها، وذلك حفاظا على سلامة الأشخاص من فيروس كورنا المستجد، وإذا رغب المواطنون الكويتيون في التسجيل على منصة متى، يمكنهم ببساطة التسجيل كمستخدمين جدد، لذلك سنشرح أدناه عبر “مصر فايف” رابط وخطوات التسجيل في منصة متى وحجز المواعيد الحكومية.

التسجيل في منصة متى 2021

يمكنك التسجيل في منصة “متى” من خلال موقع المنصة الرسمي أو تطبيقها الخاص، ويمكن التسجيل في منصة “متى” عبر إتباع الخطوات التالية:

ادخل للموقع الرسمى للمنصة.

بعد ذلك، اختر التسجيل كمستخدم جديد.

ادخل الرقم المدني.

أدخل الرقم التسلسلي للرمز المدني.

ثم رقم الهاتف الجوال .

بعد ذلك أكتب البريد الإلكتروني.

انقر فوق “التالي”.

قم بتعيين كلمة المرور وتأكيدها مرة أخرى، ثم انقر فوق تأكيد.

في هذا الوقت، سيكون لديك حساب منصة “متى” مفعل.

طريقة حجز موعد في منصة متى

يمكنك تحديد موعد في أماكن حكومية مختلفة في الكويت من خلال منصة “متى” ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

ادخل للموقع الرسمي لمنصة “متى”.

انقر فوق القائمة المكونة من ثلاثة أسطر في الأعلى.

انقر فوق “البحث”.

اختر جهة حكومية وانقر على “حجز”، لعرض الخدمات.

اختر تاريخ / وقت الموعد

انقر فوق حجز موعد.

الاستعلام على مواعيد في منصة متى

يرغب المواطنون الكويتيون أحيانًا في التحقق من مواعيدهم، والميزة الفريدة هي أنه يمكن الحصول عليها من خلال منصة ماتا الكويتية وإتمامها من خلال الخطوات التالية:

سجل الدخول لحسابك في منصة متي.

ثم اضغط على “مواعدي”.

يمكنك بعد ذلك عرض مواعيدك وتفاصيل مختلفة عنها.

أرقام التواصل متى