انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الداخلية السعودية السماح لفئات معينة بالقدوم مباشرة إلى المملكة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كتبت وزارة الداخلية السعودية على حسابها الخاص توتير بأنه تقرر السماح بالقدوم بشكل مباشرة إلى المملكة، من الدول المعلق القدوم منها والتي يتطلب قضاء 14 يوما خارج السعودية قبل الدخول إليها، وذلك لعدد من الفئات المعينة.

ما هي الفئات المسموح لها بالسفر مباشرة إلى السعودية

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والمعاهد.

المعلمات والمعلمون في التعليم العام أي العاملين في القطاع التعليمي.

طلاب المنح الدراسية.

الهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب.

كما شمل القرار المشار إليه من بيان وزارة الداخلية السعودي، رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين دون سن 18 عاما إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين السعوديين سابقاً.

شروط وزارة الداخلية على تلك الفئات بعد دخول السعودية

تطبيق الحجر الصحي ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر المؤسسي.

ويستثنى القرار من تطبيق الحجر الصحي من تلقوا جرعة أو استكملوا تلقي جرعات اللقاح داخل المملكة، على أن يشمل ذلك مرافقي تلك الفئات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص.

وشددت الوزارة على أنه يتعين على جميع الفئات القادمين إليها بشكل مباشر على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

كما أكدت أن التدبير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع دائما وبشكل مستمر للتقييم من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي للجائحة، وأن الحكومة السعودية تبذل أقصى جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.