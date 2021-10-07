معرفة العنوان الوطني برقم الجوال أو برقم الهوية 1443

زادت أهمية كيفية معرفة العنوان الوطني برقم الجوال أو برقم الهوية في المملكة العربية السعودية لجميع السعوديين والمقيمين، وذلك من أجل تحديد أماكن المواطنين والمباني على الخريطة في عمليةا لا تستغرق بضع ثواني عبر الأنترنت، هذا بعد أن قام البريد السعودي بتحول نظام العناوين إلى نظام إلكتروني بالكامل لتيسر الأمورفي التعاملات والشحن، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل معرفة العنوان الوطني عبر رقم الجوال.

معرفة العنوان الوطني

في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم كله قامت مؤوسسة البريد السعودي باستخدام هذا التطور في إنشاء “العنوان الوطني” ليضم كافة الأماكن الموجودة بالمملكة العربية السعودية، لذا أصبح من السهل الآن الحصول على العنوان الوطني من أي مكان تريده.

ومع تحول جميع التعاملات إلى تعاملات إلكترونية أصبح استخدام إحداثيات عنوانك شيء حيوي في تسهيل التعاملات كما سنتعرف.

لذلك يجب عليك معرفة العنوان الوطني برقم الهوية أو الجوال كما سنتعرف فيما يلي.

وتتمركز أهمية العنوان الوطني فيما يلي:

إمكانية الوصول إلى المواقع أو المباني والأماكن التجارية بكل سهولة.

حل سريع بدلاً من الوصف وشرح الطريق إلى الأماكن.

الاستفادة من خدمات الطوارئ مثل الإسعاف والدفاع المدني والمطافي.

ويمكن استخدام العنوان الوطني فيما يلي:

الحصول على وثائق حكومية مثل “جواز السفر – رخصة القيادة – شهادة الميلاد”.

وصف عنوانك إلى أي شخص تريد.

يستخدم مثل خرائط جوجل في الوصول للأماكن لعمال التوصيل.

ضروري في الشراء عبر الإنترنت.

أولًا قم بفتح موقع العنوان الوطني.

من الصفحة الرئيسية قم باختيار “إدارة عنوان مسجل”.

أدخل رقم الجوال.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك أو التي ترغب في الاستعلام عنها.

تحقق من الرقم المدخل أولاً.

سيتم إرسال كود في رسالة نصية عبر رقم الجوال.

أدخل الكود في المربع الفارغ.

ثم اضغط على كلمة “استعلام”.

سيتم فتح تبويب جديد به جميع بياناتك في العنوان الوطني برقم الهوية المدخلة.

معرفة العنوان الوطني برقم الجوال أو برقم الهوية

يمكنك مطالعة على طريقة معرفة رقم صندوق البريد.

معرفة العنوان الوطني عبر أبشر

ذكرنا سابقاً أنه يمكنك معرفة العنوان الوطني برقم الجوال، من الممكن أيضاً الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية عبر أبشر.

ولكن هنا لابد أن يكون الشخص مسجل مسبق أولاً لسهولة الاستعلام عن العنوان الوطني.

جاءت خطوات معرفة العنوان الوطني بسهولة من خلال الآتي:

أولًا يتم الدخول إلى منصة أبشر.

من الوجهة الرئيسية للموقع، قم باختيار خدمة “أبشر أفراد”.

قم بتفعيل الدخول إلى حسابك الخاص في منصة أبشر من خلال كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية والرمز السري.

سيتم إرسال كلمة مرور مؤقتة عبر رقم الجوال المسجل في أبشر لكي تتمكن من التسجيل.

توجه إلى البيانات الشخصية في أبشر.

بعد انتهاء التحميل سيتم فتح صفحة جديدة تجد بها جميع بياناتك الخاصة ومن ضمنها العنوان الوطني.

تحديث العنوان الوطني برقم الهوية

بعد التعرف على طريقة معرفة العنوان الوطني برقم الهوية يمكنك معرفة طريقة تحدث عنوانك الوطني عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الخاص بالبريد السعودي.

اضغط على “تسجيل الأفراد”.

من صفحة الموقع قم بتحديد “إدارة عنوان مسجل”.

أدخل رقم الهوية والجوال في الخانة المخصصة لكلا منهما.

انقر على “تحقق من الهوية”.

سيتم إرسال كود تفعيل عبر رقم الجوال.

أدخله في المربع الفارغ.

ستظهر لك صفحة بها بيانات عنوانك الوطني.

إذا كنت ترغب في تحديث بياناتك الشخصية، فقم باختيار خدمة “تحديث الملف”.

أما لتحديث العنوان الوطني فقم بالنقر على تحديث العنوان الموجودة في منتصف الصفحة.

أدخل البيانات الخاصة بعنوانك.

اضغط على كلمة “التالي”.

اختر خدمة “إدخال تفاصيل الموقع”.

هنا يمكنك تحديث العنوان، مثل إدخال التفاصيل الخاصة بعنوانك أو تغيير العنوان.

اختر الطريقة التي تريد تحديث الموقع بها.

بعد الانتهاء تكون قد قمت بتحديث العنوان الوطني بكل سهولة.

طريقة تغيير رقم الجوال في العنوان الوطني

من الخدمات المتاحة عبر منصة العنوان الوطني إمكانية تغيير رقم الجوال المسجل على الموقع، فقد قامت الهيئة العامة في البريد السعودي بتوفير ذلك، ويمكنك إتمام هذا عن طريق الخطوات التالية:

أولًأ قم بفتح موقع العنوان الوطني الرسمي.

ثم اختر خدمة “إدارة عنوان مسجل”.

أدخل رقم الهوية خاصتك أو رقم هوية الشخص الذي ترغب في تغيير رقم هاتفه.

قم بكتابة رقم الجوال الخاص بك أو بالشخص الأخر.

ثم انقر على كلمة “تعديل البيانات”.

يمكنك الآن تغيير رقم الجوال أو إن كان لشخص أخر.

سيتم إرسال كود على رقم الجوال.

أدخل الكود المرسل في المربع الفارغ.

ثم اضغط على كلمة “تأكيد”.

بذلك قد تم تغيير رقم الجوال في العنوان الوطني من البريد السعودي.

إضافة أفراد في العنوان الوطني برقم الهوية

يتساءل بعض المواطنين عن: هل يمكن إضافة أفراد جدد في العنوان الوطني برقم الهوية لو كان مسجل؟

لذا قد أتاحت الهيئة العامة للبريد في المملكة العربية السعودية إمكانية إضافة أفراد في العنوان الوطني عبر رقم الجوال، وفيما يلي سوف نقوم بذكر خطوات الإضافة:

من خلال الذهاب للموقع الخاص بالعنوان الوطني.

قم بالنقر على “إدارة عنوان وطني مسجل”.

أدخل رقم الهوية.

تحقق من الرقم.

اختر خدمة “أفراد المنزل”.

انقر على “إضافة أفراد للعنوان الوطني الآن”.

اختر خدمة “معلومات الفرد المضاف”.

أدخل جميع البيانات الخاصة بالأفراد الذي تريد إضافتهم.

ثم انقر على “إضافة فرد جديد”.

بعد الانتهاء قم بالضغط على كلمة “حفظ”.

لقد تم إضافة أفراد ويتياح أيضًا التعديل في العنوان الوطني.

طباعة العنوان الوطني برقم الجوال

في حالة كنت ترغب في طباعة العنوان الوطني خاصتك أو الخاص بأي مواطن أخر فما عليك إلا اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي للعنوان الوطني.

أدخل رقم الجوال الخاص ومعه رقم الهوية الوطنية.

سيتم إرسال رسالة نصية عبر الجوال بها كود للتفعيل.

أدخل الرمز المرسل.

سيتم فتح صفحة جديدة بها معلومات عن عنوانك الوطني.

قم بالضغط على “طباعة التفاصيل” وهي على شكل طباعة، قم بالنقر عليها.

بذلك قمت بطباعة العنوان الوطني برقم الجوال أو الهوية.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على طريقة معرفة العنوان الوطني برقم الهوية أو برقم الجوال وطريقة تغيير رقم الجوال، وأيضًا طباعة عنوانك الوطني.